Казахстанцы лишатся финансовой свободы через три месяца

С 1 июля 2026 года казахстанцы, не имеющие официального дохода, столкнутся с резким ограничением доступа к банковским услугам. Новые правила выдачи кредитов вступят в силу уже через три месяца, и они радикально изменят привычный порядок получения займов в стране, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Жёсткая проверка доходов

Регулятор финансового сектора Казахстана инициировал пересмотр макропруденциальных нормативов. Речь идёт о коэффициенте долговой нагрузки и коэффициенте «долг к доходу», которые определяют, какую часть заработка гражданин может безопасно направлять на погашение кредита. После внедрения новых норм банки будут ориентироваться исключительно на официальные данные о доходах клиентов.

Официальные поступления в приоритете

В рамках обновлённых правил особое внимание будет уделено суммам, проходящим через пенсионные отчисления и систему обязательного медицинского страхования. Это позволит финансовым организациям точно оценивать платёжеспособность заемщика и минимизировать риски невозврата средств.

«Зарплата в конверте» больше не спасёт

Для граждан, получающих доход неофициально или работающих без официального оформления, оформление кредита станет серьёзной проблемой. Потребительские кредиты, автокредиты и ипотека практически окажутся недоступными без подтверждённых доходов. Банки будут крайне осторожны в выдаче займов таким клиентам, а глава Национального банка РК подтвердил факт предстоящих изменений.

Новая реальность для казахстанцев

Эксперты прогнозируют, что эти меры приведут к снижению числа необеспеченных кредитов и повысит прозрачность финансового рынка. Однако для части населения это станет ощутимым ограничением в доступе к привычным финансовым инструментам. Переход на более строгую систему оценки доходов создаст стимул для официального трудоустройства и прозрачного декларирования заработка, но одновременно создаёт новые барьеры для тех, кто ранее обходился «теневыми» схемами оплаты труда.