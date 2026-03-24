Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Казахстанцы лишатся финансовой свободы через три месяца

Новости Казахстана

С 1 июля 2026 года казахстанцы, не имеющие официального дохода, столкнутся с резким ограничением доступа к банковским услугам. Новые правила выдачи кредитов вступят в силу уже через три месяца, и они радикально изменят привычный порядок получения займов в стране, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube

Жёсткая проверка доходов

Регулятор финансового сектора Казахстана инициировал пересмотр макропруденциальных нормативов. Речь идёт о коэффициенте долговой нагрузки и коэффициенте «долг к доходу», которые определяют, какую часть заработка гражданин может безопасно направлять на погашение кредита. После внедрения новых норм банки будут ориентироваться исключительно на официальные данные о доходах клиентов.

Официальные поступления в приоритете

В рамках обновлённых правил особое внимание будет уделено суммам, проходящим через пенсионные отчисления и систему обязательного медицинского страхования. Это позволит финансовым организациям точно оценивать платёжеспособность заемщика и минимизировать риски невозврата средств.

«Зарплата в конверте» больше не спасёт

Для граждан, получающих доход неофициально или работающих без официального оформления, оформление кредита станет серьёзной проблемой. Потребительские кредиты, автокредиты и ипотека практически окажутся недоступными без подтверждённых доходов. Банки будут крайне осторожны в выдаче займов таким клиентам, а глава Национального банка РК подтвердил факт предстоящих изменений.

Новая реальность для казахстанцев

Эксперты прогнозируют, что эти меры приведут к снижению числа необеспеченных кредитов и повысит прозрачность финансового рынка. Однако для части населения это станет ощутимым ограничением в доступе к привычным финансовым инструментам. Переход на более строгую систему оценки доходов создаст стимул для официального трудоустройства и прозрачного декларирования заработка, но одновременно создаёт новые барьеры для тех, кто ранее обходился «теневыми» схемами оплаты труда.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь