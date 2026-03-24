40-летние казахстанцы обошли всех по пенсионным накоплениям

По объёму пенсионных накоплений лидируют казахстанцы среднего возраста: на 1 февраля 2026 года индивидуальные пенсионные счета (ИПС) превышают 11 млн, а общая сумма накоплений составила 24,8 трлн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Общие показатели пенсионных накоплений

Лидеры накоплений по возрасту

Больше всего накоплений приходится на возрастную группу 41–50 лет: здесь сосредоточено 7,2 трлн тенге на 2,5 млн счетов. Второе место занимают граждане 31–40 лет — 7,03 трлн тенге на 3,01 млн счетов. Третью позицию удерживают люди 51–60 лет, у которых накопления составляют 6,1 трлн тенге (2,09 млн счетов).

Молодые граждане пока не дотягивают до таких сумм. Отчисления 21–30-летних достигли 2,2 трлн тенге при 2,18 млн счетов, а у граждан моложе 20 лет общая сумма составила всего 45,5 млрд тенге при 398,1 тыс. счетов.

Для пожилых казахстанцев накопления тоже заметны, но они гораздо меньше. Вкладчики 61–70 лет имеют 2,2 трлн тенге (878,7 тыс. счетов), от 71 до 80 лет — 14,3 млрд тенге (109,8 тыс. счетов), а старше 81 года — 2,1 млрд тенге (более 52 тыс. счетов).

Региональные различия

Среди регионов наибольшие пенсионные накопления зафиксированы в Алматы — 5,7 трлн тенге. Следом идут Астана с 2,7 трлн тенге, Карагандинская область — около 2 трлн, Шымкент — 1,3 трлн и Актюбинская область — 1,2 трлн тенге.

Меньше всего средств на ИПС накопили жители областей Ұлытау и Алматинской: почти 39 млрд и 55,1 млрд тенге соответственно. Такие различия объясняются как экономическим развитием регионов, так и плотностью населения и уровнем доходов.

Итоги

Статистика показывает, что средний возраст и активная карьера напрямую влияют на уровень пенсионных накоплений. В то время как молодежь только начинает формировать сбережения, а пожилые граждане уже используют накопленные средства, «золотая середина» — люди 31–50 лет — уверенно лидирует по финансовой подушке на старость.

Неожиданно, но факт: регионы с наибольшими экономическими центрами собирают огромные суммы, тогда как некоторые области с меньшей экономической активностью отстают в десятки раз.