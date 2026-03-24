Температура воды в Каспийском море
24.03.2026, 15:28

40-летние казахстанцы обошли всех по пенсионным накоплениям

По объёму пенсионных накоплений лидируют казахстанцы среднего возраста: на 1 февраля 2026 года индивидуальные пенсионные счета (ИПС) превышают 11 млн, а общая сумма накоплений составила 24,8 трлн тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz

Общие показатели пенсионных накоплений

По состоянию на 1 февраля 2026 года число индивидуальных пенсионных счетов с обязательными взносами превысило 11 миллионов, а общий объем накоплений достиг впечатляющих 24,8 трлн тенге. Этот показатель демонстрирует, что казахстанцы продолжают активно откладывать средства на старость, несмотря на экономические колебания и инфляцию.

Лидеры накоплений по возрасту

Больше всего накоплений приходится на возрастную группу 41–50 лет: здесь сосредоточено 7,2 трлн тенге на 2,5 млн счетов. Второе место занимают граждане 31–40 лет — 7,03 трлн тенге на 3,01 млн счетов. Третью позицию удерживают люди 51–60 лет, у которых накопления составляют 6,1 трлн тенге (2,09 млн счетов).

Молодые граждане пока не дотягивают до таких сумм. Отчисления 21–30-летних достигли 2,2 трлн тенге при 2,18 млн счетов, а у граждан моложе 20 лет общая сумма составила всего 45,5 млрд тенге при 398,1 тыс. счетов.

Для пожилых казахстанцев накопления тоже заметны, но они гораздо меньше. Вкладчики 61–70 лет имеют 2,2 трлн тенге (878,7 тыс. счетов), от 71 до 80 лет — 14,3 млрд тенге (109,8 тыс. счетов), а старше 81 года — 2,1 млрд тенге (более 52 тыс. счетов).

Региональные различия

Среди регионов наибольшие пенсионные накопления зафиксированы в Алматы — 5,7 трлн тенге. Следом идут Астана с 2,7 трлн тенге, Карагандинская область — около 2 трлн, Шымкент — 1,3 трлн и Актюбинская область — 1,2 трлн тенге.

Меньше всего средств на ИПС накопили жители областей Ұлытау и Алматинской: почти 39 млрд и 55,1 млрд тенге соответственно. Такие различия объясняются как экономическим развитием регионов, так и плотностью населения и уровнем доходов.

Итоги

Статистика показывает, что средний возраст и активная карьера напрямую влияют на уровень пенсионных накоплений. В то время как молодежь только начинает формировать сбережения, а пожилые граждане уже используют накопленные средства, «золотая середина» — люди 31–50 лет — уверенно лидирует по финансовой подушке на старость.

Неожиданно, но факт: регионы с наибольшими экономическими центрами собирают огромные суммы, тогда как некоторые области с меньшей экономической активностью отстают в десятки раз.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь