Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
24.03.2026, 16:52

В Атырауской колонии убили осужденного

Новости Казахстана 0 515

В исправительном учреждении Атырау произошел инцидент, который привлек внимание общественности и правоохранительных органов. Конфликт между заключенными перерос в драку, в результате которой один из осужденных погиб. Случай, ставший предметом расследования, освещает ряд проблем в системе исполнения наказаний и безопасности в колониях, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Фото: gov.kz

Как произошла трагедия

По данным местных СМИ, конфликт начался со словесной перепалки между осужденными. Разговор быстро перерос в физическую стычку, что, как отмечают очевидцы и администрация учреждения, не удалось вовремя пресечь. Один из участников драки получил смертельные травмы и скончался на месте.

Трагический инцидент произошел 22 марта 2026 года. В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области подтвердили факт смерти заключенного, подчеркнув, что точные причины происшествия выясняются.

Реакция правоохранителей и расследование

Полицейские инициировали уголовное дело по факту гибели осужденного. На данный момент ведется досудебное расследование, сотрудники правоохранительных органов собирают свидетельства, изучают обстоятельства конфликта и опрашивают участников. Особое внимание уделяется тому, как драка могла возникнуть и почему администрация учреждения не смогла предотвратить эскалацию.

Вопросы к системе безопасности колоний

Инцидент поднимает вопросы о состоянии безопасности в исправительных учреждениях Атырау и других регионов. Ранее подобные конфликты между заключенными уже приводили к травмам и смертельным случаям, что заставляет экспертов и правозащитников вновь обсуждать необходимость усиления контроля, профилактики конфликтов и своевременного вмешательства со стороны персонала колоний.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь