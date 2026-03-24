«Тотальная слежка» за казахстанцами: в СЦК дали разъяснения

В Казахстане прокомментировали распространившиеся в соцсетях публикации о якобы “тотальной слежке” за пользователями мессенджеров и социальных платформ. Центр по борьбе с дезинформацией при Службе центральных коммуникаций заявил , что подобные утверждения не соответствуют действительности и искажают суть предлагаемых мер. Речь, как подчеркнули в СЦК, идет не о контроле за личной перепиской граждан, а исключительно о мониторинге открытого интернет-пространства, где может распространяться запрещенный контент, сообщает Lada.kz.

Что стало поводом для разъяснений

Поводом для официальной реакции стали публикации, появившиеся в социальных сетях и Telegram-каналах, где с резкими и тревожными формулировками сообщалось о якобы готовящемся тотальном наблюдении за казахстанцами со стороны Агентства по финансовому мониторингу. В таких сообщениях создавалось впечатление, будто речь идет о широком контроле за действиями пользователей в интернете, включая переписку в мессенджерах и частные сообщения.

В Центре по борьбе с дезинформацией сообщили, что выявили распространение именно таких публикаций с громкими заголовками и сочли необходимым отдельно разъяснить, что фактическое содержание предлагаемых правил значительно отличается от того, как оно было подано в ряде постов и пересказов.

О чем на самом деле идет речь

По информации СЦК, предлагаемые Агентством по финансовому мониторингу правила касаются противодействия распространению в интернете запрещенного контента, связанного с финансовыми правонарушениями и мошенническими схемами. В частности, речь идет о публикациях, которые могут содержать рекламу финансовых пирамид, продвижение онлайн-казино, а также незаконных лотерей.

Подчеркивается, что мониторинг в данном случае распространяется только на открытые и общедоступные данные. Это означает, что предметом внимания могут быть публичные публикации, посты, репосты и другой контент, размещенный в открытом доступе и доступный неограниченному кругу лиц. То есть речь идет о той информации, которую сами пользователи или сообщества публикуют в публичном поле.

Личная переписка под эти меры не подпадает

Отдельно в СЦК акцентировали внимание на том, что никакого мониторинга личной переписки граждан предлагаемые правила не предусматривают. В сообщении центра прямо указано, что утверждения о слежке за личными сообщениями не имеют под собой оснований.

Таким образом, в ведомстве фактически развели два принципиально разных понятия: наблюдение за открытым цифровым пространством, где может распространяться незаконный или опасный контент, и вмешательство в частную коммуникацию граждан. По версии СЦК, в обсуждаемом случае эти темы были намеренно или по ошибке смешаны, что и привело к появлению громких трактовок о “тотальной слежке”.

Почему заявления о “слежке” назвали манипуляцией

В Центре по борьбе с дезинформацией отметили, что утверждения о контроле над личными сообщениями граждан являются манипулятивными. Там считают, что подобная подача искажает смысл инициативы и формирует у аудитории ложное представление о содержании предлагаемых мер.

Фактически речь идет о том, что отдельные публикации придали обсуждению эмоционально окрашенный характер, сместив акцент с противодействия конкретным видам запрещенного контента на тему вмешательства в частную жизнь. В СЦК подчеркивают, что такая интерпретация не соответствует действительности.

На что направлен мониторинг открытого контента

Судя по разъяснению центра, ключевая задача предлагаемых правил связана с выявлением и ограничением распространения материалов, которые могут вовлекать граждан в незаконные финансовые схемы. Это особенно актуально на фоне сохраняющейся проблемы финансовых пирамид, нелегальных онлайн-казино и незаконных лотерей, которые нередко продвигаются именно через социальные сети, мессенджеры, страницы блогеров, паблики и рекламные публикации.

Именно поэтому внимание предлагается сосредоточить на открытом цифровом контенте, который потенциально может способствовать распространению таких схем среди широкой аудитории. В СЦК дали понять, что речь идет о механизмах противодействия публичному продвижению незаконных практик, а не о тотальном цифровом контроле над каждым пользователем.

Что заявили в итоге

В Службе центральных коммуникаций резюмировали, что сообщения о якобы “тотальной слежке” за пользователями соцсетей и мессенджеров со стороны АФМ не соответствуют действительности. По оценке Центра по борьбе с дезинформацией, в данном случае имеет место искажение сути обсуждаемых правил.

Официальная позиция сводится к тому, что мониторинг касается только открытых, публично доступных материалов, связанных с рекламой финансовых пирамид, онлайн-казино и незаконных лотерей. Личная переписка граждан, как заверили в центре, под действие этих мер не подпадает.