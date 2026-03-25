Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
24.03.2026, 19:05

Опасность для Казахстана: Россия предупредила о риске эскалации конфликта на Каспии

Москва крайне негативно восприняла бы любое распространение конфликта в Иране на побережье Каспийского моря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эскалация на Каспийском направлении рассматривается российской стороной с наивысшей степенью тревоги и настороженности, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: regnum.ru

Противоречивые сигналы из Тегерана

По словам Пескова, Москва фиксирует многочисленные противоречивые заявления по поводу происходящего в Иране и оценивает ситуацию как крайне нестабильную.

«Как обстоит дело на самом деле — неизвестно», — отметил он, указывая на сложность получения достоверной информации в условиях напряженности региона.

При этом пресс-секретарь российского лидера напомнил, что до начала боевых действий Тегеран сохранял открытую позицию для продолжения мирных переговоров, однако ситуация стремительно меняется.

Опасения Москвы о распространении конфликта

Ранее представители Министерства иностранных дел России заявили, что Москва и Тегеран выражают серьезную обеспокоенность по поводу возможности распространения конфликта на акваторию Каспийского моря. Любые военные инциденты в регионе могут повлиять на безопасность всех стран, имеющих выход к Каспию, и создать угрозу нейтральным государствам.

Позиция Казахстана и призыв к нейтралитету

В контексте международной реакции президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно выступает против втягивания нейтральных стран в военные действия на Ближнем Востоке. Глава государства призвал к немедленному прекращению эскалации конфликта и строгому соблюдению принципов суверенитета и территориальной целостности стран Залива, включая ОАЭ, которые не участвуют в активной фазе боевых действий.

Потенциальные последствия для региона

Наблюдатели отмечают, что нарастающая напряженность вокруг Ирана может иметь последствия не только для Ближнего Востока, но и для стран Каспийского региона, включая Казахстан, Россию и соседние государства. Участие международных игроков и активизация дипломатических каналов становятся критически важными для предотвращения расширения зоны конфликта и сохранения стабильности в стратегически важной акватории.

Эксперты также указывают на то, что подобные заявления Москвы могут быть сигналом для международного сообщества о готовности реагировать на любые попытки переноса боевых действий ближе к границам Каспийского региона. Таким образом, ситуация остается крайне динамичной, а потенциальные последствия — непредсказуемыми.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь