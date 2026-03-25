Ближний Восток закинул миллиарды в Казахстан

В 2025 году Казахстан стал рекордсменом по притоку инвестиций из стран Ближнего Востока. По данным Нацбанка, за девять месяцев ОАЭ и Катар обеспечили 99% всех вложений в Казахстан — около $2,6 млрд. Если сравнивать с 2020 годом, когда инвестиции из ОАЭ составляли $170 млн, рост оказался колоссальным — более чем в восемь раз. Совокупные инвестиции эмиратского капитала за последние годы превысили $7,3 млрд, а в стране работает свыше 460 компаний с участием инвесторов из ОАЭ, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube

Рост катарских вложений оказался еще более впечатляющим: с менее чем $15 млн ежегодно в период 2020–2023 годов до $1,2 млрд всего за январь–сентябрь 2025 года. Остальные страны региона пока демонстрируют скромную активность, а инвестиции из Израиля и Ирана исчисляются десятками миллионов долларов.

Казахстан как долгосрочная цель, а не реакция на кризис

Эксперты подчеркивают, что интерес инвесторов из Персидского залива к Казахстану формировался задолго до эскалации ближневосточного конфликта. Геополитическая нестабильность скорее усиливает осторожность, чем становится триггером инвестиций. Основная мотивация — диверсификация активов и расширение регионального присутствия.

Финансовый консультант Нурсултан Таскаранов приводит примеры крупных сделок: покупка Bereke Bank катарским Lesha Bank, приобретение Tele2 холдингом Power International Holding, а также проекты в газопереработке и инфраструктуре. Со стороны ОАЭ активно развиваются возобновляемая энергетика через Masdar и логистические проекты с участием Abu Dhabi Ports Group.

«Мы видим, что речь идет не о разовых вложениях, а о формировании долгосрочного присутствия и региональных структур», — отмечает Таскаранов, подчеркивая стратегическую направленность капитала.

Рост инвестиций будет умеренным, но стабильным

Аналитики ожидают сохранения позитивной динамики вложений, хотя краткосрочные скачки маловероятны. Прогноз Нурсултана Таскаранова говорит о притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан в 2026 году около $25 млрд, при этом доля стран Залива может достигнуть 10–15%.

Эксперт АФК Рамазан Досов добавляет, что рекордные показатели 2025 года были обусловлены крупными разовыми сделками, прежде всего в телекоммуникационном секторе. Основной поток капитала будет идти через межгосударственные соглашения, суверенные фонды и инфраструктурные проекты, менее чувствительные к краткосрочной геополитике.

«Геополитическая нестабильность одновременно сдерживает новые инициативы и усиливает стремление инвесторов к диверсификации, что частично поддерживает интерес к Казахстану», — отмечает Досов.

Краткосрочные паузы не изменят тренд

Экономист Олжас Худайбергенов предполагает, что в начале 2026 года возможны временные паузы в активности из-за неопределенности. «Первый квартал может показать снижение, поскольку инвесторы склонны откладывать решения до прояснения обстоятельств. Однако затем возможен ускоренный рост», — говорит он.

Финансист Венера Жаналина подчеркивает, что ближневосточные инвестиции, как правило, структурируются через крупные проекты с длительной подготовкой, что делает резкие скачки маловероятными. Более реалистично ожидать постепенного закрепления уже сформировавшегося тренда.

Энергетика, логистика и агросектор остаются приоритетом

Структура инвестиций из стран Залива в Казахстан сосредоточена в капиталоемких и стратегических секторах. Ключевыми направлениями остаются энергетика, транспорт, логистика, агропромышленный комплекс и цифровая инфраструктура.

«Казахстан для инвесторов — не только рынок, но и важное звено евразийских торговых маршрутов», — говорит Венера Жаналина. Экономист Нургали Нурмухамбетов выделяет агропромышленный сектор как драйвер интереса со стороны региона, отмечая его значение для продовольственной безопасности.

Экономист Алмас Чукин обращает внимание, что значительная часть капиталов, формально приходящих из Ближнего Востока, может иметь иное происхождение:

«Регион часто используется как финансовая площадка, а не конечный источник капитала. Многие сделки проходят через Дубай, но это не всегда означает арабское происхождение денег».

Риски сохраняются, но системного снижения не ожидается

Аналитики предупреждают, что геополитическая нестабильность может влиять на перераспределение инвестиций между регионами и проектами. Новые проекты могут откладываться или пересматриваться, однако основной тренд продолжит поддерживаться уже действующими инициативами.

По словам Армана Бейсембаева, в случае затяжного конфликта страны региона могут сосредоточиться на внутренних задачах, ограничив внешние инвестиции. Тем не менее эксперты сходятся в том, что системный поток капитала в Казахстан не остановится, хотя он может приобретать более точечный характер.