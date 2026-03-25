Серик Сапиев получил должность советника президента Федерации бокса Казахстана

В казахстанском боксе произошли важные кадровые изменения: Олимпийский чемпион Лондона Серик Сапиев назначен советником президента Федерации бокса Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Казахстана.

Основные задачи на новом посту

В Федерации бокса Казахстана подчеркнули, что Серик Сапиев будет курировать ключевые направления развития вида спорта. Среди его обязанностей:

повышение результатов национальных сборных;

системная работа по укреплению инфраструктуры и программ бокса;

подготовка спортсменов к участию и высоким достижениям на Олимпийских играх.

Такое назначение отражает стремление федерации усилить тренерскую и управленческую команду за счет спортсменов с богатым опытом международных соревнований.

Путь к новой роли: спортивная и общественная карьера Сапиева

Серик Сапиев известен не только как спортсмен, но и как общественный деятель. Он стал олимпийским чемпионом в Лондоне, а также победителем летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу. После завершения активной спортивной карьеры Сапиев занимал значимые государственные должности: был депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан, председателем комитета по делам спорта и физической культуры, руководил региональными спортивными управлением.

На сегодняшний день он также является президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, а с 3 февраля 2026 года – внештатным советником министра туризма и спорта РК. Новый пост в Федерации бокса дополняет его опыт и открывает возможности для системного улучшения подготовки казахстанских боксеров к международным соревнованиям.

Перспективы для казахстанского бокса

Назначение Серика Сапиева на роль советника президента Федерации может стать важным этапом в развитии национального бокса. Эксперты отмечают, что его богатый спортивный и управленческий опыт позволит выстроить более профессиональную и результативную систему подготовки спортсменов, а также усилить позиции Казахстана на мировой боксерской арене.

Сапиев, сочетая опыт олимпийского чемпиона и государственные навыки, способен стать связующим звеном между федерацией, тренерами и сборными, обеспечивая стратегический рост и долгосрочные достижения казахстанского бокса.