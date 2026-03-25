Новости Актау и Мангыстау
24.03.2026, 21:52

Серик Сапиев получил должность советника президента Федерации бокса Казахстана

Новости Казахстана

В казахстанском боксе произошли важные кадровые изменения: Олимпийский чемпион Лондона Серик Сапиев назначен советником президента Федерации бокса Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Казахстана.

Фото: gov.kz

Основные задачи на новом посту

В Федерации бокса Казахстана подчеркнули, что Серик Сапиев будет курировать ключевые направления развития вида спорта. Среди его обязанностей:

  • повышение результатов национальных сборных;
  • системная работа по укреплению инфраструктуры и программ бокса;
  • подготовка спортсменов к участию и высоким достижениям на Олимпийских играх.

Такое назначение отражает стремление федерации усилить тренерскую и управленческую команду за счет спортсменов с богатым опытом международных соревнований.

Путь к новой роли: спортивная и общественная карьера Сапиева

Серик Сапиев известен не только как спортсмен, но и как общественный деятель. Он стал олимпийским чемпионом в Лондоне, а также победителем летних Азиатских игр 2010 года в Гуанчжоу. После завершения активной спортивной карьеры Сапиев занимал значимые государственные должности: был депутатом Мажилиса парламента Республики Казахстан, председателем комитета по делам спорта и физической культуры, руководил региональными спортивными управлением.

На сегодняшний день он также является президентом Национального сурдлимпийского комитета Казахстана, а с 3 февраля 2026 года – внештатным советником министра туризма и спорта РК. Новый пост в Федерации бокса дополняет его опыт и открывает возможности для системного улучшения подготовки казахстанских боксеров к международным соревнованиям.

Перспективы для казахстанского бокса

Назначение Серика Сапиева на роль советника президента Федерации может стать важным этапом в развитии национального бокса. Эксперты отмечают, что его богатый спортивный и управленческий опыт позволит выстроить более профессиональную и результативную систему подготовки спортсменов, а также усилить позиции Казахстана на мировой боксерской арене.

Сапиев, сочетая опыт олимпийского чемпиона и государственные навыки, способен стать связующим звеном между федерацией, тренерами и сборными, обеспечивая стратегический рост и долгосрочные достижения казахстанского бокса.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь