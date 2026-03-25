Малый бизнес Казахстана выходит на свободу

В Казахстане для субъектов микро- и малого бизнеса введены новые меры, направленные на упрощение процедуры прекращения деятельности. Как сообщает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, теперь предприниматели могут завершить работу без обязательного камерального контроля за налоговой отчетностью прошлых периодов, передает Lada.kz.

Освобождение от камерального контроля

Согласно обновлённым правилам, камеральная проверка не проводится для налоговой отчетности, относящейся к периодам до 1 января 2026 года. Исключение составляет отчетность за 4 квартал 2025 года, по которой контроль осуществляется в стандартном режиме. Таким образом, предприниматели освобождаются от необходимости проходить дополнительные проверки и бюрократические процедуры, если у них отсутствуют налоговые задолженности.

Прозрачные условия для закрытия бизнеса

Нововведение позволяет владельцам малого бизнеса более легко завершить деятельность и сосредоточиться на новых проектах без риска возникновения административных осложнений. Отмена проверок по прошлым периодам снижает нагрузку на предпринимателей и создаёт прозрачные и предсказуемые условия для выхода с рынка.

Стратегия поддержки и стабильности

Эксперты отмечают, что меры поддержки направлены на урегулирование накопившихся вопросов прошлых периодов и формирование более стабильной среды для ведения бизнеса. Власти стремятся снять административные барьеры и стимулировать развитие микро- и малого предпринимательства, что соответствует общей экономической стратегии страны по поддержке частного сектора.