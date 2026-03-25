Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
25.03.2026, 13:00

Малый бизнес Казахстана выходит на свободу

Новости Казахстана 0 683

В Казахстане для субъектов микро- и малого бизнеса введены новые меры, направленные на упрощение процедуры прекращения деятельности. Как сообщает Uchet.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, теперь предприниматели могут завершить работу без обязательного камерального контроля за налоговой отчетностью прошлых периодов, передает Lada.kz. 

Фото: buhsoft.ru
Фото: buhsoft.ru

Освобождение от камерального контроля

Согласно обновлённым правилам, камеральная проверка не проводится для налоговой отчетности, относящейся к периодам до 1 января 2026 года. Исключение составляет отчетность за 4 квартал 2025 года, по которой контроль осуществляется в стандартном режиме. Таким образом, предприниматели освобождаются от необходимости проходить дополнительные проверки и бюрократические процедуры, если у них отсутствуют налоговые задолженности.

Прозрачные условия для закрытия бизнеса

Нововведение позволяет владельцам малого бизнеса более легко завершить деятельность и сосредоточиться на новых проектах без риска возникновения административных осложнений. Отмена проверок по прошлым периодам снижает нагрузку на предпринимателей и создаёт прозрачные и предсказуемые условия для выхода с рынка.

Стратегия поддержки и стабильности

Эксперты отмечают, что меры поддержки направлены на урегулирование накопившихся вопросов прошлых периодов и формирование более стабильной среды для ведения бизнеса. Власти стремятся снять административные барьеры и стимулировать развитие микро- и малого предпринимательства, что соответствует общей экономической стратегии страны по поддержке частного сектора.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь