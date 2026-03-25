Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.03.2026, 13:57

Подросток пробил крышу ТРЦ в Атырау: как «экстремальный трюк» закончился вызовом полиции (видео)

Новости Казахстана

В Атырау произошёл инцидент, который привлёк внимание не только посетителей торгово-развлекательного центра, но и органов правопорядка. 14-летний подросток, решивший совершить опасный трюк, забрался по проводам на высоту внутри здания и потерял равновесие, в результате чего сорвался и пробил крышу входной группы. Момент падения был зафиксирован на видео, которое позже распространили местные СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ақ Жайық».

Кадр из видео
Кадр из видео

Падение обошлось лёгкими травмами

Несмотря на зрелищность происшествия, подросток отделался относительно легко. При падении он получил незначительные травмы и после прохождения медицинского осмотра был отпущен домой. Медики отметили, что серьёзных повреждений у ребёнка не обнаружено, однако инцидент мог закончиться гораздо трагичнее.

Родители привлеклись к ответственности

Департамент полиции Атырауской области уточнил, что подросток находился в ТРЦ без присмотра взрослых. В связи с этим на родителей наложили административное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Полиция также подчеркнула важность родительского контроля и соблюдения правил безопасности, особенно в местах массового пребывания людей.

Проверка мер безопасности в ТРЦ

После инцидента уполномоченные органы выдали предписание администрации торгового центра провести дополнительную проверку всех мер безопасности. В частности, проверке подлежат конструкции, потенциально опасные зоны и наличие надлежащих предупреждающих знаков, чтобы исключить возможность повторения подобных случаев.

В Атырау обсуждают опасные игры подростков

Случай с падением подростка вновь привлёк внимание к теме экстремальных игр среди несовершеннолетних. Эксперты отмечают, что желание испытать опасность и снять эффектные видео для соцсетей нередко приводит к травмам и конфликтам с законом. Специалисты советуют родителям следить за свободным временем детей и объяснять им риски подобных действий, особенно в общественных местах с высоким уровнем опасности.

