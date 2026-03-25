Подросток пробил крышу ТРЦ в Атырау: как «экстремальный трюк» закончился вызовом полиции (видео)

В Атырау произошёл инцидент, который привлёк внимание не только посетителей торгово-развлекательного центра, но и органов правопорядка. 14-летний подросток, решивший совершить опасный трюк, забрался по проводам на высоту внутри здания и потерял равновесие, в результате чего сорвался и пробил крышу входной группы. Момент падения был зафиксирован на видео, которое позже распространили местные СМИ, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Ақ Жайық» .

Кадр из видео

Падение обошлось лёгкими травмами

Несмотря на зрелищность происшествия, подросток отделался относительно легко. При падении он получил незначительные травмы и после прохождения медицинского осмотра был отпущен домой. Медики отметили, что серьёзных повреждений у ребёнка не обнаружено, однако инцидент мог закончиться гораздо трагичнее.

Родители привлеклись к ответственности

Департамент полиции Атырауской области уточнил, что подросток находился в ТРЦ без присмотра взрослых. В связи с этим на родителей наложили административное взыскание за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. Полиция также подчеркнула важность родительского контроля и соблюдения правил безопасности, особенно в местах массового пребывания людей.

Проверка мер безопасности в ТРЦ

После инцидента уполномоченные органы выдали предписание администрации торгового центра провести дополнительную проверку всех мер безопасности. В частности, проверке подлежат конструкции, потенциально опасные зоны и наличие надлежащих предупреждающих знаков, чтобы исключить возможность повторения подобных случаев.

В Атырау обсуждают опасные игры подростков

Случай с падением подростка вновь привлёк внимание к теме экстремальных игр среди несовершеннолетних. Эксперты отмечают, что желание испытать опасность и снять эффектные видео для соцсетей нередко приводит к травмам и конфликтам с законом. Специалисты советуют родителям следить за свободным временем детей и объяснять им риски подобных действий, особенно в общественных местах с высоким уровнем опасности.