Токаев освободил Досаева от занимаемой должности

Сегодня, 25 марта 2026 года, стало известно о неожиданном кадровом решении в высших эшелонах власти Казахстана. Президент страны, Касым-Жомарт Токаев, подписал указ, которым освободил Ерболата Досаева от должности заместителя руководителя администрации президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

"Указом главы государства Ерболат Досаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.

Что известно о Досаеве

Ерболат Досаев долгое время занимал ключевую роль в управлении администрацией президента, отвечая за координацию многих стратегически важных направлений работы института главы государства. Его имя часто упоминалось в контексте внутренних экономических и социальных инициатив, а также реформ, связанных с финансовой и бюджетной политикой страны.