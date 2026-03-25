Токаев освободил Досаева от занимаемой должности

Сегодня, 25 марта 2026 года, стало известно о неожиданном кадровом решении в высших эшелонах власти Казахстана. Президент страны, Касым-Жомарт Токаев, подписал указ, которым освободил Ерболата Досаева от должности заместителя руководителя администрации президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Ерболат Досаев освобожден от должности заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Ерболат Досаев долгое время занимал ключевую роль в управлении администрацией президента, отвечая за координацию многих стратегически важных направлений работы института главы государства. Его имя часто упоминалось в контексте внутренних экономических и социальных инициатив, а также реформ, связанных с финансовой и бюджетной политикой страны.
