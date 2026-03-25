Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Нурлана Байбазарова на ключевую позицию помощника главы государства по экономическим вопросам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в тексте.
Нурлан Байбазаров, родившийся в 1975 году, имеет значительный опыт работы в государственных структурах. Он является выпускником Казахская государственная академия управления и с ранних лет строил карьеру в правительстве и Администрации Республики Казахстан. В разные годы он занимал важные должности, включая руководящие посты в финансовых и инвестиционных организациях страны. Среди них — председательство в правлении АО "Банк Развития Казахстана" и АО "НУХ "Байтерек", что позволило ему накопить уникальный опыт в управлении крупными инвестиционными проектами.
