Нурлан Байбазаров назначен помощником Президента Казахстана

Фото: primeminister.kz

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович назначен помощником президента Республики Казахстан по экономическим вопросам", – говорится в тексте.

Байбазаров — опытный экономист с солидным послужным списком

Нурлан Байбазаров, родившийся в 1975 году, имеет значительный опыт работы в государственных структурах. Он является выпускником Казахская государственная академия управления и с ранних лет строил карьеру в правительстве и Администрации Республики Казахстан. В разные годы он занимал важные должности, включая руководящие посты в финансовых и инвестиционных организациях страны. Среди них — председательство в правлении АО "Банк Развития Казахстана" и АО "НУХ "Байтерек", что позволило ему накопить уникальный опыт в управлении крупными инвестиционными проектами.