18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
25.03.2026, 15:58

Билеты на воздух: Казахстан готовит новые меры против перепродажи мест в самолетах

Новости Казахстана 0 848

В Казахстане обсуждается возможность ужесточения ответственности авиаперевозчиков за овербукинг — практику продажи большего числа билетов, чем фактическое количество мест на борту самолета. Инициативу прорабатывают в министерстве транспорта, при этом детали дополнительных мер пока находятся на стадии законодательного оформления, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: nv.kz

Существующие правила и ответственность

На сегодняшний день действующие правила перевозки пассажиров строго регламентируют количество продаваемых билетов. Согласно закону, оно не может превышать реальное число мест в воздушном судне. Нарушение этих норм влечет административную ответственность в соответствии со статьей 571 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Эти меры направлены на защиту пассажиров от ситуаций, когда авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет, и вынуждает людей пропускать рейсы.

Инициативы по введению компенсаций

Отдельной темой остаются предложения депутатов о введении дополнительных компенсаций пассажирам, оказавшимся за бортом из-за овербукинга. По данным СМИ, парламентарии предлагают выплату пострадавшим в денежной форме или предоставление бесплатного билета на следующий рейс.

В министерстве транспорта подчеркнули, что подобные инициативы находятся на этапе обсуждения и требуют внесения изменений в законодательство, чтобы стать официальными нормами.

Права пассажиров при задержках рейсов

Помимо овербукинга, законодательство РК регулирует случаи задержки рейсов. Если авиарейс задерживается более чем на пять часов по вине перевозчика, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета или возможность совершить полет другим рейсом по выбору. Эти правила направлены на обеспечение защиты интересов пассажиров и минимизацию неудобств.

Продажа билетов по невозвратным тарифам

В то же время, казахстанское законодательство допускает продажу авиабилетов по невозвратным тарифам, что соответствует международной практике. При этом госорганы продолжают изучать возможности совершенствования действующих норм, чтобы учесть интересы как пассажиров, так и авиаперевозчиков.

0
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь