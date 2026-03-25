Билеты на воздух: Казахстан готовит новые меры против перепродажи мест в самолетах

В Казахстане обсуждается возможность ужесточения ответственности авиаперевозчиков за овербукинг — практику продажи большего числа билетов, чем фактическое количество мест на борту самолета. Инициативу прорабатывают в министерстве транспорта, при этом детали дополнительных мер пока находятся на стадии законодательного оформления, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Существующие правила и ответственность

На сегодняшний день действующие правила перевозки пассажиров строго регламентируют количество продаваемых билетов. Согласно закону, оно не может превышать реальное число мест в воздушном судне. Нарушение этих норм влечет административную ответственность в соответствии со статьей 571 Кодекса об административных правонарушениях РК.

Эти меры направлены на защиту пассажиров от ситуаций, когда авиакомпания продает больше билетов, чем может вместить самолет, и вынуждает людей пропускать рейсы.

Инициативы по введению компенсаций

Отдельной темой остаются предложения депутатов о введении дополнительных компенсаций пассажирам, оказавшимся за бортом из-за овербукинга. По данным СМИ, парламентарии предлагают выплату пострадавшим в денежной форме или предоставление бесплатного билета на следующий рейс.

В министерстве транспорта подчеркнули, что подобные инициативы находятся на этапе обсуждения и требуют внесения изменений в законодательство, чтобы стать официальными нормами.

Права пассажиров при задержках рейсов

Помимо овербукинга, законодательство РК регулирует случаи задержки рейсов. Если авиарейс задерживается более чем на пять часов по вине перевозчика, пассажир имеет право на полный возврат стоимости билета или возможность совершить полет другим рейсом по выбору. Эти правила направлены на обеспечение защиты интересов пассажиров и минимизацию неудобств.

Продажа билетов по невозвратным тарифам

В то же время, казахстанское законодательство допускает продажу авиабилетов по невозвратным тарифам, что соответствует международной практике. При этом госорганы продолжают изучать возможности совершенствования действующих норм, чтобы учесть интересы как пассажиров, так и авиаперевозчиков.