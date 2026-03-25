Зачем Казахстан запускает ОСМС 2.0

В Казахстане продолжается модернизация системы обязательного социального медицинского страхования, и одним из ключевых элементов этого процесса становится запуск цифровой платформы Qalqan, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health .

Как пояснила глава Фонд социального медицинского страхования Гульмира Сабденбек, речь идет не о создании новой системы «с нуля», а о глубокой трансформации уже действующего цифрового контура.

По ее словам, платформа представляет собой технологическое обновление, основанное на решениях, которые уже применяются в Министерство финансов Республики Казахстан. Это позволяет избежать лишних затрат времени и ресурсов, а также ускорить внедрение новых функций.

Почему выбрана именно эта платформа

Выбор в пользу существующей технологической базы объясняется прагматичным подходом. В фонде подчеркивают, что она уже содержит готовые инструменты и обладает высоким потенциалом для интеграции с другими государственными системами. Благодаря этому можно значительно быстрее внедрять необходимые решения без создания отдельной инфраструктуры.

Таким образом, Qalqan становится не дополнительным звеном, а логичным продолжением цифрового развития системы ОСМС, ориентированным на повышение эффективности управления.

Вопрос финансирования: дополнительные расходы не потребуются

Отдельно глава фонда опровергла распространяющиеся слухи о возможных дополнительных затратах на создание платформы. По ее словам, внедрение Qalqan осуществляется в рамках уже существующих ресурсов и не потребует новых финансовых вливаний в систему здравоохранения.

Этот момент стал одним из ключевых в разъяснениях, поскольку тема расходов традиционно вызывает повышенное внимание как у экспертов, так и у общества.

Qalqan — не медицинская система: что она будет делать на самом деле

Несмотря на активное обсуждение, платформа не предназначена для работы врачей и не заменит уже существующие медицинские сервисы, такие как Damumed. Она не вмешивается в лечебный процесс и не увеличивает нагрузку на медперсонал.

Основная функция Qalqan — контроль финансовых потоков внутри системы обязательного медстрахования. Платформа будет заниматься верификацией оказанных услуг, анализом расходов и обеспечением прозрачности использования средств.

Фактически речь идет о переходе к новому этапу цифровизации: если ранее система фиксировала отдельные операции, то теперь акцент смещается на управление эффективностью расходов и их обоснованностью.

Прозрачность и контроль: ключевая цель реформы

Одной из главных задач новой платформы станет обеспечение полной прослеживаемости движения средств. В фонде рассчитывают, что это позволит объединить разрозненные данные, повысить прозрачность расчетов и усилить контроль за тем, как расходуются деньги ОСМС.

По словам Гульмиры Сабденбек, принцип работы Qalqan заключается в простой логике: каждая оплаченная услуга должна быть подтверждена, а каждый тенге — обоснован и направлен на реальную медицинскую помощь.

Контекст: обсуждение реформы на уровне правительства

Вопросы совершенствования системы ОСМС недавно обсуждались на совещании под председательством премьер-министра Олжас Бектенов. В ходе встречи новая платформа Qalqan была представлена как технологическая основа обновленной архитектуры страховой системы.

Ее уже называют своеобразным «цифровым щитом», который должен защитить финансовые потоки от неэффективного использования и повысить доверие к системе в целом.

Новый этап цифровизации

Запуск Qalqan фактически обозначает переход системы ОСМС на следующий уровень развития. Если ранее акцент делался на сборе и учете данных, то теперь ключевым становится их анализ, контроль и управление.

Таким образом, Казахстан делает ставку не на расширение количества систем, а на повышение качества их взаимодействия — с прицелом на прозрачность, эффективность и подотчетность всей системы здравоохранения.