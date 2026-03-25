25.03.2026, 16:57

Зачем Казахстан запускает ОСМС 2.0

Новости Казахстана

В Казахстане продолжается модернизация системы обязательного социального медицинского страхования, и одним из ключевых элементов этого процесса становится запуск цифровой платформы Qalqan, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health.

Фото: gov.kz

Как пояснила глава Фонд социального медицинского страхования Гульмира Сабденбек, речь идет не о создании новой системы «с нуля», а о глубокой трансформации уже действующего цифрового контура.

По ее словам, платформа представляет собой технологическое обновление, основанное на решениях, которые уже применяются в Министерство финансов Республики Казахстан. Это позволяет избежать лишних затрат времени и ресурсов, а также ускорить внедрение новых функций.

Почему выбрана именно эта платформа

Выбор в пользу существующей технологической базы объясняется прагматичным подходом. В фонде подчеркивают, что она уже содержит готовые инструменты и обладает высоким потенциалом для интеграции с другими государственными системами. Благодаря этому можно значительно быстрее внедрять необходимые решения без создания отдельной инфраструктуры.

Таким образом, Qalqan становится не дополнительным звеном, а логичным продолжением цифрового развития системы ОСМС, ориентированным на повышение эффективности управления.

Вопрос финансирования: дополнительные расходы не потребуются

Отдельно глава фонда опровергла распространяющиеся слухи о возможных дополнительных затратах на создание платформы. По ее словам, внедрение Qalqan осуществляется в рамках уже существующих ресурсов и не потребует новых финансовых вливаний в систему здравоохранения.

Этот момент стал одним из ключевых в разъяснениях, поскольку тема расходов традиционно вызывает повышенное внимание как у экспертов, так и у общества.

Qalqan — не медицинская система: что она будет делать на самом деле

Несмотря на активное обсуждение, платформа не предназначена для работы врачей и не заменит уже существующие медицинские сервисы, такие как Damumed. Она не вмешивается в лечебный процесс и не увеличивает нагрузку на медперсонал.

Основная функция Qalqan — контроль финансовых потоков внутри системы обязательного медстрахования. Платформа будет заниматься верификацией оказанных услуг, анализом расходов и обеспечением прозрачности использования средств.

Фактически речь идет о переходе к новому этапу цифровизации: если ранее система фиксировала отдельные операции, то теперь акцент смещается на управление эффективностью расходов и их обоснованностью.

Прозрачность и контроль: ключевая цель реформы

Одной из главных задач новой платформы станет обеспечение полной прослеживаемости движения средств. В фонде рассчитывают, что это позволит объединить разрозненные данные, повысить прозрачность расчетов и усилить контроль за тем, как расходуются деньги ОСМС.

По словам Гульмиры Сабденбек, принцип работы Qalqan заключается в простой логике: каждая оплаченная услуга должна быть подтверждена, а каждый тенге — обоснован и направлен на реальную медицинскую помощь.

Контекст: обсуждение реформы на уровне правительства

Вопросы совершенствования системы ОСМС недавно обсуждались на совещании под председательством премьер-министра Олжас Бектенов. В ходе встречи новая платформа Qalqan была представлена как технологическая основа обновленной архитектуры страховой системы.

Ее уже называют своеобразным «цифровым щитом», который должен защитить финансовые потоки от неэффективного использования и повысить доверие к системе в целом.

Новый этап цифровизации

Запуск Qalqan фактически обозначает переход системы ОСМС на следующий уровень развития. Если ранее акцент делался на сборе и учете данных, то теперь ключевым становится их анализ, контроль и управление.

Таким образом, Казахстан делает ставку не на расширение количества систем, а на повышение качества их взаимодействия — с прицелом на прозрачность, эффективность и подотчетность всей системы здравоохранения.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь