Апрель без радости: казахстанцы останутся без праздников

В апреле 2026 года жители Казахстана столкнутся с редкой особенностью календаря — месяц пройдет без каких-либо государственных праздников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Согласно официальному календарю праздничных и выходных дней, опубликованному на портале eGov, казахстанцы при пятидневной рабочей неделе смогут отдохнуть всего восемь дней, и все они придутся исключительно на традиционные субботы и воскресенья.

Такой расклад делает апрель одним из самых «скучных» месяцев с точки зрения отдыха. В отличие от марта, насыщенного праздниками и длинными выходными, апрель не предложит ни одного дополнительного выходного дня, который можно было бы использовать для поездок, встреч с родственниками или просто для отдыха от работы.

Минимум выходных: сравнение с другими месяцами

Специалисты отмечают, что апрель является одним из четырех месяцев 2026 года с минимальным количеством выходных. Рядом с ним в этом списке оказались февраль, июнь и июль. Таким образом, работникам и студентам предстоит особенно организованно планировать свой отдых, чтобы не ощущать переутомления в течение длинных рабочих недель.

Отсутствие праздничных дней в апреле также означает, что планирование отпусков и личных мероприятий потребует особой дисциплины. В предыдущие месяцы, например в марте, многие казахстанцы могли позволить себе продленные выходные, совпадающие с национальными праздниками, но в апреле такой возможности не будет.

Изменения в праздничных датах

Напомним, что в 2026 году произошли изменения в календаре официальных праздников. Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай ранее сообщила, что 30 августа больше не будет выходным днем, поскольку День Конституции перенесли на 15 марта. Эти изменения отражаются на планировании отдыха граждан и вносят корректировки в традиционные представления о календарных «длинных» выходных.

Таким образом, апрель 2026 года станет для казахстанцев месяцем строгого рабочего ритма, когда отдых строго ограничен стандартными выходными днями, а праздничных перерывов на работу не предусмотрено.