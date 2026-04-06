В Казахстане упростили получение пенсии

С марта 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты по добровольным взносам автоматически — без отдельного обращения в ЕНПФ, сообщает Lada.kz.

Пенсионные выплаты станут проще

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) объявил о внедрении беззаявительного порядка выплат по добровольным пенсионным взносам (ДПВ). Нововведение направлено на упрощение процедуры получения пенсии и предотвращение случаев невостребованных накоплений.

«При достижении пенсионного возраста выплаты по ДПВ будут назначаться автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление в ЕНПФ», — сообщили в пресс-службе фонда.

Кому и как начисляют выплаты

Беззаявительный формат распространяется на следующие категории выплат:

Пенсии из государственного бюджета;

Выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и/или добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Получатели могут выбрать способ получения средств:

Единовременно , если сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии ( в 2026 году — 828 588 тенге );

, если сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии ( ); Ежемесячно, до полного исчерпания накоплений, вместе с выплатами по обязательным взносам.

При необходимости условия выплат можно изменить, обратившись в ЕНПФ.

Особые случаи: 50 лет и инвалидность

Беззаявительный порядок автоматически применяется к лицам, достигшим пенсионного возраста, которые ранее не обращались за выплатами ДПВ.

Люди, достигшие 50 лет или имеющие инвалидность, могут также оформить выплаты добровольно через:

официальный сайт enpf.kz ;

; мобильное приложение ЕНПФ;

офисы фонда.

Подробности доступны на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги» → «Выплаты за счет ДПВ».