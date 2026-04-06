В Казахстане упростили получение пенсии

С марта 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты по добровольным взносам автоматически — без отдельного обращения в ЕНПФ, сообщает Lada.kz.
АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) объявил о внедрении беззаявительного порядка выплат по добровольным пенсионным взносам (ДПВ). Нововведение направлено на упрощение процедуры получения пенсии и предотвращение случаев невостребованных накоплений.
«При достижении пенсионного возраста выплаты по ДПВ будут назначаться автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление в ЕНПФ», — сообщили в пресс-службе фонда.
Беззаявительный формат распространяется на следующие категории выплат:
Получатели могут выбрать способ получения средств:
При необходимости условия выплат можно изменить, обратившись в ЕНПФ.
Беззаявительный порядок автоматически применяется к лицам, достигшим пенсионного возраста, которые ранее не обращались за выплатами ДПВ.
Люди, достигшие 50 лет или имеющие инвалидность, могут также оформить выплаты добровольно через:
Подробности доступны на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги» → «Выплаты за счет ДПВ».
