06.04.2026, 13:42

В Казахстане упростили получение пенсии

Новости Казахстана 0 2 826

С марта 2026 года казахстанцы смогут получать пенсионные выплаты по добровольным взносам автоматически — без отдельного обращения в ЕНПФ, сообщает Lada.kz. 

Фото: astana.gov.kz
Фото: astana.gov.kz

Пенсионные выплаты станут проще

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) объявил о внедрении беззаявительного порядка выплат по добровольным пенсионным взносам (ДПВ). Нововведение направлено на упрощение процедуры получения пенсии и предотвращение случаев невостребованных накоплений.

«При достижении пенсионного возраста выплаты по ДПВ будут назначаться автоматически, без необходимости подавать отдельное заявление в ЕНПФ», — сообщили в пресс-службе фонда.

Кому и как начисляют выплаты

Беззаявительный формат распространяется на следующие категории выплат:

  • Пенсии из государственного бюджета;
  • Выплаты за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и/или добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

Получатели могут выбрать способ получения средств:

  • Единовременно, если сумма не превышает 12-кратный размер минимальной пенсии (в 2026 году — 828 588 тенге);
  • Ежемесячно, до полного исчерпания накоплений, вместе с выплатами по обязательным взносам.

При необходимости условия выплат можно изменить, обратившись в ЕНПФ.

Особые случаи: 50 лет и инвалидность

Беззаявительный порядок автоматически применяется к лицам, достигшим пенсионного возраста, которые ранее не обращались за выплатами ДПВ.

Люди, достигшие 50 лет или имеющие инвалидность, могут также оформить выплаты добровольно через:

  • официальный сайт enpf.kz;
  • мобильное приложение ЕНПФ;
  • офисы фонда.

Подробности доступны на сайте ЕНПФ в разделе «Услуги» → «Выплаты за счет ДПВ».

