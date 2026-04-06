В Стамбуле убит гражданин Казахстана: момент нападения попал на видео

В Стамбуле казахстанец, работавший курьером, погиб в результате вооружённого нападения. Полиция ведёт поиски стрелка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Alash.kz.

Инцидент произошёл в районе Фатих

По данным турецких СМИ, трагедия произошла 6 апреля около 16:30 на улице Зейнеп Камиль в микрорайоне Балабанага. Неизвестный подошёл к курьеру Арифу Исмаилову и выстрелил ему в голову. От полученных тяжёлых ранений мужчина скончался на месте. Нападавший скрылся с места происшествия.

Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения

Запись с камеры ближайшего здания показывает, как подозреваемый приблизился к пострадавшему, выстрелил и быстро скрылся. Видео помогло полиции восстановить ход событий и начать расследование.

Полиция ведёт активный поиск

Сейчас стамбульские правоохранительные органы проводят следственные действия на месте происшествия и организовали розыск стрелка.

Ранее задержаны граждане Грузии

Ранее появлялась информация о том, что к делу причастны граждане Грузии. Их задержали в Эдирне при попытке покинуть страну. Все обстоятельства происшествия продолжают уточняться.