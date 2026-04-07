Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
06.04.2026, 19:36

В 38 раз дороже: новые ставки утильсбора сделают импорт машин из России в Казахстан бессмысленным - подробности

Новости Казахстана

В Казахстане существенно увеличится утильсбор на автомобили и самоходную технику из России и Беларуси. Новые правила направлены на выравнивание условий внутри ЕАЭС и защиту национальных интересов страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: auto.ru
Фото: auto.ru

Как изменятся коэффициенты утильсбора

При расчёте утильсбора для автомобилей и сельхозтехники из РФ и Беларуси будет применяться повышающий коэффициент 2, тогда как для машин, собранных в Казахстане или импортируемых из других стран, кроме Армении и Кыргызстана, сохраняется коэффициент 1. Базовая ставка остаётся на уровне 50 МРП, но итоговый платеж для некоторых категорий автомобилей вырастет в десятки раз.

Подробности по легковым автомобилям

Для автомобилей категории М1, включая внедорожники категории G, и других транспортных средств, относящихся к коду ТН ВЭД 8703 (за исключением квадроциклов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов), утильсбор с электродвигателем составит 50 МРП.

Для машин с бензиновыми и дизельными двигателями базовая ставка умножается на коэффициенты в зависимости от объёма двигателя: до 1000 см³ — 22 МРП для машин из РФ и Беларуси, 1,5 МРП для местных; 1001–2000 см³ — 136 МРП и 3,5 МРП соответственно; 2001–3000 см³ — 164 МРП и 5 МРП; свыше 3001 см³ — 246 МРП и 11,5 МРП. Для электромобилей утильсбор составит 60 МРП для авто из РФ и Беларуси и ноль для казахстанских и других стран.

Утилизационный сбор на грузовые и самоходные шасси

Для категорий N1–N3, включая внедорожники G, и прочих транспортных средств (коды ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705, кроме коммунальной техники X), базовая ставка также 50 МРП.

  • С электродвигателем — 60 МРП для импорта из РФ и Беларуси, 0 для местных.
  • Полная масса до 2,5 тонн — 164 МРП и 3,5 МРП.
  • От 2,501 до 3,5 тонн — 136 МРП и 3,5 МРП.
  • 3,501–5 тонн — 164 МРП и 7,5 МРП.
  • 5,01–8 тонн — 164 МРП и 7,5 МРП.
  • 8,01–12 тонн — 164 МРП и 8 МРП.
  • 12,01–20 тонн (кроме седельных тягачей) — 164 МРП и 10,5 МРП.
  • 20,01–50 тонн (кроме седельных тягачей) — 164 МРП и 20,5 МРП.
  • Седельные тягачи от 12 до 50 тонн — 164 МРП и 11 МРП.

Автобусы и крупная спецтехника

Для категории М2–М3, включая внедорожники G, и прочих транспортных средств (код ТН ВЭД 8702):

  • Электродвигатели — 60 МРП для РФ и Беларуси, 0 для местных.
  • Двигатели до 2 500 см³ — 164 МРП и 4 МРП.
  • 2 501–5 000 см³ — 246 МРП и 8 МРП.
  • 5 001–10 000 см³ — 246 МРП и 10,5 МРП.
  • Свыше 10 001 см³ — 246 МРП и 13,5 МРП.

Таким образом, коэффициент 2 применяется для техники из России и Беларуси, коэффициент 1 — для казахстанской и импорта из других стран, кроме ЕАЭС.

Почему меняют ставки

В России действуют разные подходы к утильсбору: авто из третьих стран облагаются фиксированной суммой, а машины из ЕАЭС, включая Казахстан, — с добавлением разницы таможенных пошлин и НДС. Это создаёт неравные условия для участников Таможенного союза, поэтому Казахстан решил выровнять ставки и защитить национальные интересы.

Казахстанские дипломаты пытались урегулировать вопрос с российской стороной, но согласия достичь не удалось.

Пример: сколько подорожает Lada Granta

Седан Lada Granta с двигателем 1,6 л и механикой:

  • В РФ — 850 000 рублей (~5 млн тенге)
  • В Казахстане 2025 года — 5,99 млн тенге
  • В Казахстане 2026 года — 6,49 млн тенге

Утильсбор сейчас — 756 875 тенге. С введением коэффициента 2 для автомобилей из РФ и Беларуси он составит 29 410 000 тенге, что почти в 39 раз больше текущего сбора и почти в шесть раз превышает цену машины в России.

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев отметил, что это зеркальное отражение действий России, которая повышает утильсбор для авто из ЕАЭС.

Влияние на рынок Казахстана

  • Резкого скачка цен на все автомобили не ожидается — доля машин из РФ и Беларуси невелика.
  • Многие российские модели, например «Газели», локализованы в Казахстане.
  • Сборка «Лад» в Костанае была остановлена в 2022 году, но производство может возобновиться на другом предприятии в Сарани, Карагандинская область.
Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь