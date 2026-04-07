Тайна 12 цифр: почему ИИН казахстанцев перестал совпадать с реальностью - объяснение МВД

Казахстанцы всё чаще сталкиваются с ошибками в индивидуальных идентификационных номерах (ИИН), например неверно указанным годом рождения или полом. МВД РК объяснило, как формируется ИИН и почему возникают такие ситуации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Как формируется ИИН сегодня

Индивидуальный идентификационный номер — это уникальная 12-значная комбинация, присваиваемая каждому гражданину Казахстана при первичной регистрации в системе изготовления документов.

Ранее, до 2013 года, структура ИИН содержала зашифрованные данные:

Первые цифры отражали дату рождения ;

; Отдельная цифра указывала пол и век рождения ;

; Далее шёл порядковый номер регистрации и контрольная цифра.

С 26 августа 2013 года постановлением Правительства РК такая привязка была отменена. Сегодня ИИН формируется автоматически с учётом принципов уникальности и неизменности.

Почему возникают ошибки в ИИН

МВД Казахстана поясняет:

ИИН не подлежит изменению после его первоначального формирования;

после его первоначального формирования; Неправильные данные о годе рождения или поле возникают не из-за ИИН, а из-за ошибок в записях актов гражданского состояния или данных регистра населения;

или данных регистра населения; ИИН не содержит информации о поле гражданина — эта информация хранится отдельно в государственных регистрах.

Таким образом, путаница связана не с самим идентификатором, а с корректностью исходных записей в официальных базах данных.

Что важно знать гражданам