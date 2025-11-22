Более 150 участников соберет турнир по каратэ в Актау

Свыше 150 спортсменов примут участие в областном турнире, сообщил главный тренер и исполнительный директор Федерации Ашихара каратэ Мангистауской области Игорь Отаров, передаёт Lada.kz .

Фото предоставил Игорь Отаров

В это воскресенье, 23 ноября, в Актау пройдет областной турнир по Ашихара каратэ, который соберет более 150 спортсменов из трёх федераций: Ашихара и двух федераций Кекушинкай каратэ под управлением управления образования Мангистауской области.

Старт соревнований намечен на 10:00 и начнется с парадного построения участников во Дворце школьников 17-го микрорайона, блок Б.

Турнир направлен на популяризацию каратэ среди молодёжи, повышение спортивного мастерства и обмен опытом между спортсменами региона.

Жители и гости города смогут наблюдать за выступлениями и поддержать юных спортсменов.

Вход бесплатный.

Напомним, ранее спортсмены завоевали 14 золотых медалей на Кубоке Азии по ашихара-карате в Ташкенте