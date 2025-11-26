Футбольный переполох: в Сети обсуждают возможную смену руководства и тренера «Каспия»

Вокруг футбольного клуба «Каспий» разгорелся ажиотаж после появления в соцсетях слухов о смене главного тренера и спортивного директора. Распространяемую информацию прокомментировали в пресс-службе «Каспий», сообщает Lada.kz .

Фото футбольного клуба «Каспий»

В социальных сетях сегодня, 26 ноября, появилась информация о том, что известный российский специалист Виктор Кумыков, покинувший «Кайсар» после окончания сезона в Первой лиге, якобы может возглавить актауский клуб «Каспий». Кроме того, сообщалось, что пост спортивного директора клуба должен занять Максат Байжанов, также из «Кайсара».

Однако в клубе опровергли эти слухи, назвав их недостоверными.

В настоящее время главным тренером клуба является Руслан Есатов — он продолжает исполнять свои обязанности. Должность спортивного директора занимает Нуртас Кургулин, который также остаётся на своей позиции. Кадровых изменений не произошло.

«Просим не доверять фейковым новостям на неофициальных страницах. Распространение ложной информации в любой форме влечёт за собой ответственность», — заявили в клубе.

Отметим, что в текущем сезоне «Каспий» стал чемпионом Первой лиги, обеспечив себе досрочный выход в Премьер-лигу.