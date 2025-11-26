18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.11.2025, 15:50

Футбольный переполох: в Сети обсуждают возможную смену руководства и тренера «Каспия»

Спорт

Вокруг футбольного клуба «Каспий» разгорелся ажиотаж после появления в соцсетях слухов о смене главного тренера и спортивного директора. Распространяемую информацию прокомментировали в пресс-службе «Каспий», сообщает Lada.kz.

Фото футбольного клуба «Каспий»
Фото футбольного клуба «Каспий»

В социальных сетях сегодня, 26 ноября, появилась информация о том, что известный российский специалист Виктор Кумыков, покинувший «Кайсар» после окончания сезона в Первой лиге, якобы может возглавить актауский клуб «Каспий». Кроме того, сообщалось, что пост спортивного директора клуба должен занять Максат Байжанов, также из «Кайсара».

Однако в клубе опровергли эти слухи, назвав их недостоверными.

В настоящее время главным тренером клуба является Руслан Есатов — он продолжает исполнять свои обязанности. Должность спортивного директора занимает Нуртас Кургулин, который также остаётся на своей позиции. Кадровых изменений не произошло.

«Просим не доверять фейковым новостям на неофициальных страницах. Распространение ложной информации в любой форме влечёт за собой ответственность», — заявили в клубе.

Отметим, что в текущем сезоне «Каспий» стал чемпионом Первой лиги, обеспечив себе досрочный выход в Премьер-лигу.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь