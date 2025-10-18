«Каспий» триумфально возвращается в Премьер-Лигу

Қазақ тіліне аудару

Актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы футбольного клуба «Каспий»

Решающим для нашей команды стал домашний матч 25 тура против карагандинского «Шахтера», завершившийся со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Голы в составе «Каспий» забили Бекзат Кабылан, Мирас Турлыбек и Еркебулан Нургалиев.

Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58), а третье – «Шахтер» (50).

В клубе отметили, что команда проделала огромный путь и заслуженно возвращается в элиту отечественного футбола.