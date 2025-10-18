«Каспий» триумфально возвращается в Премьер-Лигу

Актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу, сообщает Lada.kz.
Решающим для нашей команды стал домашний матч 25 тура против карагандинского «Шахтера», завершившийся со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Голы в составе «Каспий» забили Бекзат Кабылан, Мирас Турлыбек и Еркебулан Нургалиев.
Благодаря этой победе «Каспий» набрал 65 очков и стал недосягаем для преследователей: второе место занимает «Иртыш» (58), а третье – «Шахтер» (50).
В клубе отметили, что команда проделала огромный путь и заслуженно возвращается в элиту отечественного футбола.
