Баскетболистки «Каспия» сыграют с «Жетiсу» в Актау

Женская команда БК «Каспий» примет дома соперниц баскетбольного клуба «Жетiсу» из Талдыкоргана. Жителей и гостей города просят поддержать наших спортсменок, передает Lada.kz .

Фото: БК «Каспий»

Встречи состоятся 29 и 30 ноября в Актау в спортивном комплексе «BS Arena», расположенном в 40 микрорайоне.

В рамках чемпионата Казахстана среди команд национальной лиги 2025 года «Каспий» сыграет против «Жетiсу».

Спортсменкам нужна поддержка жителей Актау. Приходите на игры, вход свободный для всех желающих. Ждем вас болельщиков, - отметили в пресс-службе БК «Каспий».

Начало в 17:00 часов.

Напомним, ранее команда играла с БК «Туран», и уступила по очкам – 46:63.