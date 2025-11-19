Баскетболистки «Каспия» сыграют с туркестанским «Тураном» в Актау

Женская команда «Каспий» проведёт домашний матч против баскетбольного клуба «Туран». Жителей и гостей города приглашают поддержать спортсменок, передаёт Lada.kz .

Фото: БК «Каспий»

В рамках чемпионата Казахстана среди команд национальной лиги 2025 года женская команда «Каспий» сыграет против БК «Туран».

Встречи состоятся 21 и 22 ноября в Актау в спортивном комплексе «BS Arena», расположенном в 40 микрорайоне.

Приходите поддержать нашу команду. Ждем вас на трибунах, - призвали в пресс-службе БК «Каспий».

Расписание игр: 21 ноября в 19:00 часов и 22 ноября в 17:00 часов. Вход свободный.

Напомним, ранее команда играла с БК «Ertis», и уступила по очкам – 58:80.