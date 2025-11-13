Мангистау стал лидером медального зачета на чемпионате РК по дзюдо

Наши спортсмены добились исторического для региона успеха, завоевав три «золота» и одну «бронзу». Тем самым команда впервые стала лидером медального зачета на чемпионате Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, передает Lada.kz .

Фото: Федерация дзюдо Мангистауской области

ЧРК по дзюдо стартовал в Семее (Абайская область) 10 ноября. Его участниками стали 507 спортсменов из 17 областей и трех городов страны.

Обладателями золотых медалей стали Меруерт Сарсенова (52 кг), Бауыржан Нарбаев (66 кг) и Аскар Наркулов (81 кг).

«Бронзой» наградили Жантилека Нуртилепулы (+100 кг).

Достижения спортсменов стали значимым достижением для региона, так как Мангистау стал лидером медального зачета чемпионата.

К соревнованиям спортсменов готовил старший тренер области Пернехан Толепов.

По данным федерации дзюдо Мангистауской области, завтра у наших земляков будут общекомандные соревнования (3 весовых категории у женщин и три у мужчин) за Кубок Казахстана.

ЧРК по дзюдо продлится до 14 ноября.

Напомним, в 2017 году Бауыржан Нарбаев стал чемпионом Азии, а Меруерт Сарсенова в 2024 году серебряным призером Открытого Кубка Азии. В 2023 году Аскара Наркулова признали бронзовым призером мировых соревнований по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.