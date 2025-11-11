Дзюдоисты из Мангистау завоевали «золото» чемпионата Казахстана

Двое спортсменов из Мангистауской области - Бауыржан Нарбаев и Меруерт Сарсенова - стали чемпионами Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Соревнования проходят в Семее. В весовой категории до 66 килограммов Бауыржан Нарбаев одержал победу над представителем Актобе Акылжаном Жубатхановым, завоевав золотую медаль. Для спортсмена это уже второе «золото» национального чемпионата – ранее он становился победителем в 2018 году в категории до 60 килограммов.

В весе до 52 килограммов первое место заняла Меруерт Сарсенова. В решающем поединке она уверенно победила дзюдоистку из Жетысу Инкар Тулепбергенову. Эта награда стала первой для Сарсеновой на чемпионате страны среди взрослых. Ранее спортсменка завоевывала серебро чемпионата Азии среди молодёжи.

Соревнования продлятся до 13 ноября.

Напомним, в 2017 году Бауыржан Нарбаев стал чемпионом Азии, а Меруерт Сарсенова в 2024 году серебряным призером Открытого Кубка Азии.