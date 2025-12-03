Боксерши из Мангистау завоевали бронзовые медали на чемпионате Казахстана

Спортсменки из Мангистауской области завоевали две бронзовые медали на чемпионате Казахстана по боксу, который завершился 3 декабря в Таразе. Об этом сообщил тренер Жарас Калимов, передает Lada.kz.

Фото Жараса Калимова

С 27 ноября по 3 декабря 2025 года в Таразе проходил чемпионат Казахстана по боксу среди молодёжи 2008–2009 годов рождения и юниорок 2010–2011 годов рождения.

В чемпионате приняли участие около 400 спортсменов из всех регионов страны.

Спортивную честь Мангистау защищали воспитанницы тренеров Жараса Калимова, Нурхана Ысыкбаева, Торебека Лепесова, Батырбека Жайлыбаева, Динмухамеда Ибрагимова и Асадули Ерсаинова. От Мангистауской области на чемпионате также работал судья национальной категории Саясат Есибаев.

В копилке сборной Мангистау две медали:

в весовой категории 48 кг Амина Акджигитова, проведя четыре упорных боя, заняла третье место;

в весовой категории 70 кг Кымбат Габидолла провела три поединка, два из которых завершила досрочными победами, и также завоевала бронзовую медаль.

«Спортсменки продемонстрировали достойный уровень подготовки. Они показали, на что способны настоящие профессионалы. Выражаю искреннюю благодарность областному управлению физической культуры и спорта, а также федерации бокса области за всестороннюю поддержку спортсменок. Отдельные слова признательности — президенту федерации бокса Аскарбеку Керелбаеву, который активно содействует развитию данного вида спорта», - сказал Жарас Калимов.

Напомним, ранее сообщалось, что боксёрша из Мангистауской области Асем Танатар не смогла выйти в полуфинал молодёжного чемпионата Азии-2025, который проходил в августе в Бангкоке (Таиланд).