Назначен президент Мангистауской областной федерации по футболу

Фото федерации.

Сегодня, 21 января, на странице Федерации футбола Мангистауской области в Facebook появилась информация о назначении нового президента.

Марат Такенов назначен президентом Мангистауской областной федерации футбола. «Уверены, что в дальнейшем он внесёт большой вклад в достижение высот и развитие футбола Мангистауской области», - говорится в сообщении федерации.

Марат Такенов занимал пост президента Мангистауской областной федерации футбола с 2018 по 2024 год.

В период с 2024 по 2026 год он работал директором департамента региональных отношений Казахстанской федерации футбола.

Ранее, глава футбольного клуба рассказал, будет ли «Каспий» принимать матчи Премьер-лиги в Актау.