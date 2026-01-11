Глава футбольного клуба рассказал, будет ли «Каспий» принимать матчи Премьер-лиги в Актау

В Сети активно обсуждают информацию о возможном проведении сезона ФК «Каспий» в Кызылорде из-за отсутствия подходящего по требованиям стадиона в Актау. Ситуацию прокомментировали в руководстве клуба, сообщает Lada.kz .

Иллюстративное фото: ФК «Каспий»

Как сообщил директор ФК «Каспий» Нуртас Кургулин, все домашние матчи Премьер-лиги команда будет проводить в Актау.

Матчи Премьер-лиги пройдут в Актау. Областной акимат, в частности, управление спорта, полностью обеспечивает финансирование. Уже приглашены специалисты, которые займутся укладкой искусственного газона. Также будут установлены прожекторы, обеспечен полив поля и проведен ремонт помещения для судей и комнаты VAR, - отметил он.

По словам руководителя клуба, проведение работ в зимний период невозможно из-за погодных условий.

Укладывать газон в холодное и ветреное время нельзя: при потеплении грунт начинает двигаться, появляются неровности, клей не фиксируется должным образом. Поэтому работы начнутся при благоприятной погоде. На укладку газона потребуется около двух недель, - пояснил Нуртас Кургулин.

Он также подчеркнул, что поле будет сертифицировано. Федерация футбола Казахстана уже провела проверку и дала положительное заключение.

Мы сделаем все, чтобы болельщики могли увидеть матчи Премьер-лиги в родном городе и поддержать «Каспий» на домашнем стадионе, - резюмировал директор клуба.

Напомним, актауский клуб официально оформил победу в Первой лиге Казахстана сезона-2025, досрочно обеспечив выход в Казахстанскую Премьер-Лигу.