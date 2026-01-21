Баскетбольная команда «Каспий» сыграет с «Алматинским Легионом» в Актау

Мужская команда баскетбольного клуба «Каспий» сыграет на домашней площадке с БК «Алматинский Легион», передает Lada.kz .

Фото пресс-службы федерации

В рамках чемпионата Казахстана Национальной лиги в Актау пройдут два матча. Баскетболисты «Каспия» сыграют с «Алматинским Легионом».

Игры состоятся 29 и 30 января в спортивном комплексе Halyk Arena. Начало матчей — в 19:00.

Жителей Актау приглашают поддержать спортсменов и получить яркие эмоции, наслаждаясь красивой игрой.

Напомним, ранее мужская команда БК «Каспий» одержала победу в домашнем матче чемпионата Казахстана Национальной лиги. Впервые в составе актауского клуба сыграл американец J.P. Moorman II.