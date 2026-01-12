Дебют удался: американский баскетболист сыграл первый матч в составе «Каспия»

Мужская команда БК «Каспий» одержала уверенную победу в домашнем матче чемпионата Казахстана Национальной лиги, состоявшемся сегодня, 11 января. Впервые в составе актауского клуба сыграл американец J.P. Moorman II, сообщает Lada.kz .

В рамках Национальной лиги чемпионата Казахстана сезона-2025 «каспийцы» принимали на своей площадке команду БК «Барсы Атырау».

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счетом 101:91.

В составе актауской команды дебютировал новый игрок – американский баскетболист J.P. Moorman II, который внес вклад в итоговый результат, набрав 27 очков.

Уже завтра, 12 января, соперники встретятся вновь. Вторая игра между БК «Каспий» и БК «Барсы Атырау» пройдет в 19:00 часов также в стенах спортивного комплекса HALYK ARENA.

Вход свободный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что американский баскетболист J.P. Moorman II пополнит состав баскетбольного клуба «Каспий».