Американский баскетболист может пополнить «Каспий»

Американский баскетболист J.P. Moorman II, по информации Radio Sport, в ближайшее время может пополнить состав баскетбольного клуба «Каспий», сообщает Lada.kz .

Фото из Instagram спортсмена

Американский 27-летний форвард рассматривается клубом как потенциальное усиление перед стартом второй половины сезона.

J.P. Moorman II – выпускник Temple University, где выступал в NCAA и зарекомендовал себя как универсальный игрок передней линии, способный закрывать несколько позиций. Его сильные стороны – игра на подборах, защита, движение мяча и умение действовать в командном баскетболе.

После завершения студенческой карьеры Moorman выступал за клубы за пределами США, получив опыт игры в европейских и латиноамериканских чемпионатах.

В случае подписания контракта Moorman может добавить «Каспию» глубину состава и вариативность в передней линии, а также опыт игрока, прошедшего систему американского студенческого баскетбола.

В Национальной лиге наша команда на данный момент занимает 4 место среди пяти участников чемпионата. В активе подопечных Евгения Овсянникова – 6 побед и 10 поражений.

Напомним, в 2025 году БК «Каспий» впервые в своей истории завоевал Кубок Казахстана.