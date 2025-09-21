18+
20.09.2025, 21:36

«Каспий» впервые стал обладателем Кубка Казахстана по баскетболу

Спорт 0 1 439 Алия Шарипова

Баскетбольный клуб «Каспий» сегодня, 20 сентября, сыграл в финале Кубка РК по баскетболу среди мужских команд с «Барсами Атырау». Матч завершился победой спортсменов из Актау, передает Lada.kz.

Фото: баскетбольный клуб «Каспий»
Фото: баскетбольный клуб «Каспий»

В течение всей встречи обе команды не раз сравнивали счет. Напряжения добавили два овертайма.

Несмотря на это, матч завершился со счетом 85:78 в пользу «Каспия».

Тем самым команда из Актау впервые в своей истории выиграла Кубок Казахстана по баскетболу среди мужских команд.

Нужно отметить, что БК «Барсы Атырау» – единственный клуб, которому удавалось нарушать превосходство баскетбольного клуба «Астана» в Кубке Казахстана за последние пять лет.

Напомним, 19 сентября «каспийцы» обыграли действовавшего обладателя трофея – «Астану» – со счетом 71:59.

Соревнования проводились в Атырау с 15 по 20 сентября.

