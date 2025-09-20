Баскетболисты «Каспия» обыграли действующего обладателя Кубка РК и пробились в финал

Қазақ тіліне аудару

Баскетбольный клуб «Каспий» 19 сентября в полуфинале розыгрыша Кубка РК 2025 года среди мужских команд выиграл один из самых титулованных клубов страны – «Астану», передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/bccaspiy/

Игра с «Астаной» завершилась со счетом 71:59 в пользу «каспийцев».

В баскетбольном клубе назвали лидеров команды по очкам:

№5 Нефф Константин – 22 очка;

№7 Марчук Роман – 14 очков;

№8 Иванов Владимир – 14 очков;

№15 Петришинец Василий – 14 очков.

БК «Каспий» из Актау продолжит борьбу за победу в рамках Кубка Казахстана, на текущий момент он и «Барсы Атырау» занимают вторые места. На первом месте по достижениям на соревнованиях не проигравшие ни одного матча БК «Алматинский легион» и БК «Астана».

Сегодня, 20 сентября, спортсмены пройдут последнюю стадию плей-офф.