Баскетболисты «Каспия» обыграли действующего обладателя Кубка РК и пробились в финал

Баскетбольный клуб «Каспий» 19 сентября в полуфинале розыгрыша Кубка РК 2025 года среди мужских команд выиграл один из самых титулованных клубов страны – «Астану», передает Lada.kz.
Игра с «Астаной» завершилась со счетом 71:59 в пользу «каспийцев».
В баскетбольном клубе назвали лидеров команды по очкам:
БК «Каспий» из Актау продолжит борьбу за победу в рамках Кубка Казахстана, на текущий момент он и «Барсы Атырау» занимают вторые места. На первом месте по достижениям на соревнованиях не проигравшие ни одного матча БК «Алматинский легион» и БК «Астана».
Сегодня, 20 сентября, спортсмены пройдут последнюю стадию плей-офф.
