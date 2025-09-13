Баскетбольный клуб «Каспий» вступает в борьбу за Кубок РК

Қазақ тіліне аудару

С 15 по 20 сентября в Атырау пройдут игры Кубка Республики Казахстан среди мужских команд. Турнир соберёт сильнейшие клубы страны, участие примет и БК «Каспий», передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу актауской команды.

«Каспий» попал в группу А вместе с такими командами, как БК «Тобол», БК «Алматинский легион», БК «Астана Жастар».

В параллельной группе Б встретятся: БК «Барсы Атырау 2», БК «Астана», БК «Барсы Атырау», БК «CHAMP1ON».

«Каспийцы» призвали жителей Актау поддержать спортсменов.

Просим поддержать любимую команду! Новый сезон, новый состав!, - сказано в сообщении клуба.

Напомним, сегодня, 12 сентября, пройдет футбольный матч между командами «Каспий» и «Иртыш». Игра начнется в 17:00 часов в «BS Arena» (40 микрорайон). Вход свободный.