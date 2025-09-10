На решающий матч «Каспия» приглашают болельщиков в Актау

Қазақ тіліне аудару

Останется ли «Каспий» главным фаворитом в Первой лиге, станет известно на решающем матче против команды «Иртыш», сообщает Lada.kz .

Фото футбольного клуба «Каспий»

В турнирной таблице сохраняется напряженная ситуация: команда «Каспий» находится в лидерах с 50 очками. «Иртыш» уступает ей лишь два очка.

Именно эта игра, как говорят в футбольном клубе, способна стать судьбоносной в борьбе за лидерство в Первой лиге.

Матч пройдет в пятницу, 12 сентября, в спорткомплексе «BS Arena».

Начало в 17:00.

Вход свободный.