В Актау ведется набор подростков на бесплатную секцию баскетбола

В Актау ведется набор девочек и мальчиков 2014-2015 годов рождения на бесплатные занятия по баскетболу, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Набор девочек и мальчиков на бесплатные занятия по баскетболу ведется среди детей в возрасте 11-12 лет.

Занятия будут проводиться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам с 09:30 до 11:00 часов.

Тренировки будут проходить в спортивном зале СК «Отар» в 26 микрорайоне.

Первые занятия стартуют 26 января в 09:30 часов.

Записаться в секцию можно по номеру телефону: +7 (702) 592-99-29, Сергей Шутов.

Напомним, 29 и 30 января мужская команда баскетбольного клуба «Каспий» сыграет на домашней площадке с БК «Алматинский Легион». Игры пройдут в спортивном комплексе Halyk Arena. Начало матчей – в 19:00 часов.