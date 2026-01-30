18+
30.01.2026, 18:26

В Актау пройдет турнир памяти ветерана паралимпийского спорта

Спорт 0 945 Лиана Рязанцева

В Актау состоится турнир по волейболу сидя, посвящённый памяти выдающегося казахстанского спортсмена Карасая Лукпанова, передает Lada.kz.

Карасай Тулеуович Лукпанов. Фото из архива семьи
Карасай Тулеуович Лукпанов. Фото из архива семьи

Турнир по волейболу сидя пройдет 31 января. 

Открытый турнир по волейболу сидя посвящён памяти выдающегося казахстанского спортсмена Карасая Тулеуовича Лукпанова, 11-кратного чемпиона Республики Казахстан, серебряного призёра Параазиатских игр в Пусане (Южная Корея), победителя и призёра многочисленных международных соревнований. Турнир проводится с целью увековечения памяти спортсмена, внёсшего значительный вклад в развитие паралимпийского движения и волейбола сидя в Казахстане, а также популяризации адаптивного спорта и поддержки спортсменов с ограниченными возможностями, - говорят организаторы турнира. 

В соревнованиях примут участие команды из Атырау, Жанаозена и Актау. 

Организаторы приглашают всех желающих поддержать участников турнира и почтить память Карасая Тулеуовича Лукпанова.

Мероприятие станет не только важным спортивным событием, но и символом силы духа, мужества и преданности спорту, - отметили они.

Торжественное открытие – 31 января в 10:00 часов. Соревнования пройдут в Клубе инвалидного спорта: 27 микрорайон, здание №50/1. Вход свободный.

5
0
0
