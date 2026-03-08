18+
08.03.2026, 13:15

Мангистауские пауэрлифтеры триумфально выступили на чемпионате страны

Спорт 0 903 Сергей Кораблев

Спортсмены из Мангистауской области успешно выступили на чемпионате РК по классическому и экипировочному жиму лежа, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили спортсмены

С 1 по 8 марта в Шымкенте проходит чемпионат страны по классическому и экипировочному жиму лежа среди спортсменов всех возрастных категорий.

В весовой категории до 105 килограммов среди мастеров в классическом жиме Кайрат Ургешбаев показал блестящий результат. Подняв штангу весом 217,5 килограмма, спортсмен стал девятикратным чемпионом Казахстана, не оставив соперникам шансов на победу.

В категории до 74 килограммов в классическом жиме Анет Гизатуллин, выжав 130 килограммов, занял третье место. В экипировочном жиме лежа он показал результат 180 килограммов, завоевал серебряную медаль и выполнил норматив мастера спорта.

В категории до 66 килограммов в экипировочном жиме лежа Шынгыс Елжанов, подняв штангу весом 180 килограммов, стал серебряным призером соревнований.

В категории до 93 килограммов в экипировке Рысбек Сарсенгалиев показал результат 250 килограммов и завоевал золотую медаль, став чемпионом.

Среди юношей до 18 лет в категории до 74 килограммов Елдос Куралбай в экипировочном жиме лежа поднял 180 килограммов, завоевал золото и выполнил норматив мастера спорта.

Еще одну уверенную победу одержал заслуженный мастер спорта Казахстана Аскар Шоханов. В категории до 105 килограмов в экипировке он выжал 330 килограммов и стал чемпионом турнира.

В итоге наши спортсмены завоевали: четыре золотые медали, две серебряные медали и одну бронзовую медаль

Отмечается, что данный чемпионат является отборочным этапом на чемпионат мира, который пройдет с 23 по 31 мая 2026 года в Варшаве (Польша).

Спортсмены сборной поблагодарили за поддержку и развитие спорта в регионе начальника департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора Сагындыка Аяганова, руководителя регионального управления спорта и физической культуры Каната Мангубаева и руководителя КГУ «Дирекция развития спорта Мангистауской области» Манарбека Бисекенова.

Свою победу пауэрлифтеры символично посвятили женщинам в честь Международного женского дня.

Как символично, что к этому дню мы завоевали победы и посвящаем их нашим прекрасным дамам. Они – часть этой победы, - отметили спортсмены.

Напомним, завтра, 9 марта, в Актау пройдет республиканский турнир по дзюдо среди подростков.

