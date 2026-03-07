Республиканский турнир по дзюдо среди подростков пройдет в Актау

Около 350 юных спортсменов будут бороться за звание чемпиона республиканского турнира по дзюдо, который стартует 9 марта в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото: olympic.kz

В Актау состоится XVI открытый республиканский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения на призы «Халық батырлары Иса-Досан», сообщил руководитель отдела управления физической культуры и спорта Мангистауской области Жомарт Кобланов.

Соревнования пройдут 10 марта в региональном центре подготовки олимпийского резерва, расположенном в 4А микрорайоне.

В турнире ожидается участие 15 команд из семи областей страны, а также Алматы и Шымкента.

Всего около 350 юных спортсменов будут соревноваться в 17 весовых категориях. Соревнования республиканского уровня дают молодым спортсменам возможность набраться опыта, обменяться практикой и повысить свое мастерство. Кроме того, турнир способствует развитию массового спорта в регионе и выявлению молодых талантов. Победители и призеры соревнований получат возможность выполнить норматив на звание кандидата в мастера спорта Республики Казахстан, - рассказал Жомарт Кобланов.

Директор спортивной школы «Жас Батыр» Гайса Калмуханов сообщил, что 9 марта пройдет работа мандатной комиссии.

В понедельник, 9 марта, прибудут команды и судьи, после чего начнет работу мандатная комиссия. Также состоятся судейский семинар и собрание тренеров, будет проведена жеребьевка по всем весовым категориям. В этот же день пройдет официальная процедура взвешивания спортсменов, - сказал Гайса Калмуханов.

Торжественная церемония открытия турнира состоится в 12:00 часов. В 17:00 часов запланированы финальные поединки и церемония награждения победителей. Вход свободный.

Напомним, ранее в Мангистауской области прошёл чемпионат по дзюдо среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Призеры получили путевки на чемпионат Казахстана.