В Мангистау определили лучших дзюдоистов среди подростков

В Мангистауской области прошёл чемпионат среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Призеры получили путевки на чемпионат Казахстана, передает Lada.kz.
В течение двух дней на татами 650 юных спортсменов сходились в поединках, чтобы определить сильнейших.
Молодые борцы продемонстрировали высокий темп и хорошую подготовку, в каждом поединке доказывая своё мастерство и упорство. В итоге были определены победители и призёры в 17-ти весовых категориях: по 17 первых и вторых мест и 34 бронзовых призера.
Обладатели I и II мест получили путёвки на чемпионат Республики Казахстан, который пройдёт в марте в городе Караганде.
С каждым годом интерес к дзюдо среди подростков растёт. Если в прошлом году в областном первенстве участвовало около 300 борцов, то в этом году их число достигло 650. Это для нас очень радостный показатель. Желаем удачи нашим юным чемпионам, которые будут защищать честь области на республиканском первенстве, - отметил Айбек Имашев, президент Мангистауской областной федерации дзюдо.
Комментарии0 комментарий(ев)