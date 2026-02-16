В Мангистау определили лучших дзюдоистов среди подростков

В Мангистауской области прошёл чемпионат среди юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Призеры получили путевки на чемпионат Казахстана, передает Lada.kz .

Фото: пресс-служба Федерации дзюдо МО

В течение двух дней на татами 650 юных спортсменов сходились в поединках, чтобы определить сильнейших.

Молодые борцы продемонстрировали высокий темп и хорошую подготовку, в каждом поединке доказывая своё мастерство и упорство. В итоге были определены победители и призёры в 17-ти весовых категориях: по 17 первых и вторых мест и 34 бронзовых призера.

Обладатели I и II мест получили путёвки на чемпионат Республики Казахстан, который пройдёт в марте в городе Караганде.