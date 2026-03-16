Болельщиков приглашают поддержать баскетболистов «Каспия»

На этой неделе в Актау состоятся домашние матчи баскетбольного клуба «Каспий» против команды «Тобол», сообщает Lada.kz .

Мужская команда баскетбольного клуба «Каспий» проведет домашние матчи против «Тобол» в рамках чемпионата Казахстана Национальной лиги 2025 года.

Игры состоятся 19 и 20 марта в спортивном комплексе Halyk Arena в 17 микрорайоне. Начало матчей запланировано на 19:00 часов.

Организаторы приглашают жителей и гостей города поддержать команду.

Вход на матчи будет свободным.

Напомним, в Актау ведется набор подростков на бесплатную секцию баскетбола.