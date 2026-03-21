Мангистауские каратисты завоёвывают медали в Караганде

В Караганде 19 марта стартовал чемпионат Казахстана по карате WKF среди юниоров и молодежи. Мангистауская команда пополняет копилку региона медалями разного достоинства, передаёт Lada.kz .

Турнир собрал более 700 спортсменов со всех областей страны, в том числе участвует команда Мангистауской области в полном составе. Об этом рассказал член Общественного совета региона Бекмурат Жусупов.

В первый день турнира в программе ката ученица средней школы №9 города Актау, воспитанница ДЮСШ «Карате-до» Софья Васильева заняла первое место, став чемпионкой Казахстана.

Во второй день чемпионата команда Мангистауской области также показала высокие результаты: четыре золота (Захар Анищенко, Касымжан Базарбай, Анастасия Федорова, Нуринисса Даирхан), три серебра (Жарылгап Бактыбай, Мадениет Матжан, Айбиби Абдрахим) и четыре бронзы (Альфия Керим, Рахим Ерназар, Светлана Хан и Муслим Еркин).

Впереди еще два дня соревнований, и у спортсменов есть все шансы пополнить копилку Мангистауской области медалями.