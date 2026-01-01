18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.01.2026, 09:23

Сами себя уронили: куда скатился российский авторынок

Новости Мира 0 344

Российский автомобильный рынок завершает 2025 год с ощутимыми потерями. Газета.Ru выделила пять ключевых событий, определивших развитие авторынка и автопрома страны в уходящем году. В центре внимания — резкое изменение цен, введение новых правил утильсбора и активное продвижение китайских и маскировочных брендов, сообщает Lada.kz. 

© Евгений Одиноков/РИА Новости
© Евгений Одиноков/РИА Новости

Падение продаж и сложная экономическая ситуация

По итогам 11 месяцев 2025 года продажи новых легковых автомобилей составили 1,18 млн единиц, что на 17% меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Если учитывать грузовики и автобусы, падение оказалось ещё более серьёзным — 20%, до 1,34 млн единиц.

Полная статистика с учётом декабря станет известна после праздников, однако эксперты уже прогнозируют, что динамика продаж радикально не изменится. Аналитическое агентство «Автостат» ожидает, что по итогам 2025 года продажи новых легковых автомобилей в России составят около 1,25 млн единиц, что на 20% меньше, чем годом ранее. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов смотрит на рынок чуть оптимистичнее — он прогнозирует 1,3–1,4 млн единиц, подчеркнув, что хотя результаты ниже прошлогодних, они могут превзойти показатели 2023 года, когда рынок рос более спокойно.

Затоваривание и гонка скидок

В 2024 году импортеры ввезли в Россию значительно больше автомобилей, чем удалось реализовать в начале 2025-го. По состоянию на конец первого квартала у дилеров и импортеров находилось около 500 тыс. нераспроданных автомобилей, из которых 300–350 тыс. приходились на китайские марки, а 150–200 тыс. — на российские и белорусские бренды.

Продажи в первом квартале упали на 27%, что вынудило дилеров активно предлагать скидки. Весной на российском рынке сформировался «рынок клиента», а медианный размер скидки с учётом кредитов, страховки и трейд-ина достиг 21%. В Москве и Санкт-Петербурге скидки доходили до 23–24%, и с помощью акций продавалось 9 из 10 автомобилей.

Эта «гонка скидок» продолжалась большую часть лета. Однако после снижения ключевой ставки Центробанка и оживления спроса дилеры начали постепенно отказываться от крупных скидок. Уже в августе бренд Changan сократил или отменил скидки на большинство моделей, включая бюджетный седан Alsvin, кроссоверы CS35 Plus и CS75 Plus, пикап Hunter Plus и модели Lamore, Uni-K, Uni-S, Uni-T, Uni-V. Одновременно Geely снизила скидки на ряд версий кроссовера Coolray, а крупные дилерские холдинги сообщили о снижении запасов прошлогодних автомобилей.

Новый фактор: ужесточение утильсбора

С августа 2025 года на российский авторынок серьёзно повлияло изменение правил расчёта утилизационного сбора. Минпромторг анонсировал привязку сбора не только к рабочему объёму двигателя, но и к мощности. Соответствующие изменения должны были вступить в силу 1 ноября, но дату перенесли на 1 декабря.

Главное нововведение — отмена льготного утильсбора для автомобилей мощнее 160 л.с., которые ввозятся гражданами для личного пользования. Для таких машин утильсбор теперь приравнен к коммерческому и может составлять от сотен тысяч до миллионов рублей, в зависимости от объёма и мощности двигателя.

Вдобавок, с 1 января 2026 года сбор вырастет вновь в рамках поэтапного повышения ставок, принятого в 2024 году. Это стимулировало россиян активизировать ввоз иномарок в преддверии подорожания, что, в свою очередь, подстегнуло спрос на новые автомобили.

Рост цен и дефицит моделей

С августа по ноябрь 2025 года фактические цены новых автомобилей в России выросли на 5–20%, что было вызвано отменой скидок и другими ограничительными мерами. В ноябре даже возник дефицит ряда популярных моделей китайских марок (Geely, Jetour, GAC, Haval) и белорусской Belgee.

«Газета.Ru» подробно освещала, как введение повышенного утильсбора повлияло на импорт автомобилей и ценовую политику.

Маскировочные бренды и китайская экспансия

В 2025 году активизировалась практика маскировки брендов, когда китайские концерны прячутся под новыми марками, чтобы обходить санкции.

  • На бывшем заводе Volkswagen в Калуге началось производство кроссоверов Chery под брендом Tenet. В середине декабря кроссовер Tenet T7 (в Китае — Chery Tiggo 7) стал лидером продаж среди иномарок, обойдя Haval Jolion.

  • Под белорусский бренд Belgee скрыт седан Geely Emgrand, а две модели Volga соответствуют по габаритам Geely Monjaro и Preface.

  • В начале года стартовали продажи автомобилей KGM (бывший SsangYong).

  • Новые бренды на российском рынке: Avatr (Changan), Exlantix (Chery) и Rox (Sinomach) с люксовыми гибридными внедорожниками.

Эти примеры показывают, что российский рынок активно принимает новые и неизвестные марки.

Полугодовая динамика: от провала к восстановлению

По словам генерального директора «Автостат» Сергея Целикова, рынок в первой половине 2025 года пострадал из-за больших запасов машин и высокой ключевой ставки Центробанка. Продавалось всего по 80–90 тыс. машин в месяц, однако во второй половине года ситуация улучшилась: сниженная ставка и распроданные стоки поддержали спрос, а анонс повышения утильсбора подстегнул продажи.

Экс-глава ассоциации РОАД Олег Мосеев отмечает, что на рынок влияли замедление экономики, высокая ставка и затоваривание складов, но массового банкротства дилеров не произошло. Китайские бренды держатся, хотя некоторые испытывают трудности из-за узкого рынка и высокой конкуренции.

Итоги года: новые привычки потребителей и реструктуризация рынка

Высокие продажи показали Belgee, а Tenet успешно замещает Chery, что демонстрирует готовность россиян покупать автомобили новых и неизвестных брендов.

Эксперт Мосеев прогнозирует:

  • изменение порядка расчёта утильсбора приведёт к росту цен на часть автомобилей,

  • рынок альтернативного импорта будет смещаться в пользу маломощных машин или премиум-сегмента, где клиенты готовы платить больше.

Таким образом, 2025 год стал для российского авторынка временем глубоких перемен, с влиянием как экономических факторов, так и новых регуляторных правил.

