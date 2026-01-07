Российский e-commerce гигант Wildberries запускает собственные отели на зарубежных курортах, предлагая отдыхающим уникальный формат «всё включено» под фирменным брендом WB Travel. Первые объекты откроются в Египте и Турции, что станет знаковым шагом компании в сфере туризма, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Путешественники уже могут бронировать номера в новом отеле WB Travel Dreams Vacation через мобильное приложение Wildberries и сайт туроператора FUN&SUN.
Место: Шарм-эль-Шейх, Египет
Официальное открытие: 15 февраля 2026 года
Реконструкция: обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и общественных зон
Концепция: формат «всё включено» с эксклюзивными сервисами WB Travel
Компания акцентирует внимание на высоком уровне сервиса, обновлённой инфраструктуре и уникальных развлечениях, которые будут доступны гостям всех возрастов.
Одной из ключевых особенностей отеля станет детский клуб TOUCAN, созданный в сотрудничестве с FUN&SUN. Программа рассчитана на детей разных возрастов и предлагает 14-дневный цикл активностей без повторов. Среди них:
Научные лаборатории и эксперименты
Творческие мастер-классы и художественные занятия
Викторины и интеллектуальные игры
Спортивные соревнования и квесты
Настольные игры и показы мультфильмов
Такой подход позволяет родителям полностью доверить досуг своих детей профессиональным аниматорам, а детям — погрузиться в увлекательное и безопасное пространство развлечений.
Wildberries планирует расширять гостиничное направление:
Запуск нескольких новых отелей WB Travel в Египте и Турции
Создание единой сети фирменных отелей с высоким уровнем сервиса
Интеграция опыта e-commerce и туристических услуг для удобства клиентов
По словам представителей РВБ, отельная концепция WB Travel стала логичным продолжением стратегического партнерства с FUN&SUN, которое объединяет:
Экспертизу Wildberries в сфере электронной коммерции
Опыт FUN&SUN в разработке и внедрении фирменных отельных стандартов
Это сотрудничество позволяет предложить путешественникам новый формат отдыха, совмещающий комфорт, развлечения и простоту бронирования.
Соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре 2025 года. Уже первым результатом совместной работы стала услуга раннего бронирования туров «Зима 2025-26», которая позволяет:
Выбрать и забронировать тур онлайн
Мгновенно оплатить поездку
Получить моментальное подтверждение бронирования
Такой подход демонстрирует, что Wildberries стремится не просто продавать туры, а полностью интегрировать туристические сервисы в экосистему компании, создавая «единое пространство отдыха» для пользователей.
Выход Wildberries на рынок гостиничных услуг — это не просто расширение бизнеса. Это попытка создать новый стандарт туристического сервиса, где цифровые технологии, удобство онлайн-бронирования и эксклюзивные развлечения сочетаются в одной концепции. Египет и Турция станут первыми странами, где казахстанские и российские туристы смогут оценить инновационный формат отдыха от Wildberries.
