06.01.2026, 19:42

Wildberries запускает собственные отели на зарубежных курортах

Новости Мира 0 379

Российский e-commerce гигант Wildberries запускает собственные отели на зарубежных курортах, предлагая отдыхающим уникальный формат «всё включено» под фирменным брендом WB Travel. Первые объекты откроются в Египте и Турции, что станет знаковым шагом компании в сфере туризма, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Пресс-служба РВБ
Фото: Пресс-служба РВБ

Первый фирменный отель в Шарм-эль-Шейхе

Путешественники уже могут бронировать номера в новом отеле WB Travel Dreams Vacation через мобильное приложение Wildberries и сайт туроператора FUN&SUN.

  • Место: Шарм-эль-Шейх, Египет

  • Официальное открытие: 15 февраля 2026 года

  • Реконструкция: обновление жилых корпусов, главного ресторана, лобби и общественных зон

  • Концепция: формат «всё включено» с эксклюзивными сервисами WB Travel

Компания акцентирует внимание на высоком уровне сервиса, обновлённой инфраструктуре и уникальных развлечениях, которые будут доступны гостям всех возрастов.

Детский клуб TOUCAN: развлечение и обучение для юных гостей

Одной из ключевых особенностей отеля станет детский клуб TOUCAN, созданный в сотрудничестве с FUN&SUN. Программа рассчитана на детей разных возрастов и предлагает 14-дневный цикл активностей без повторов. Среди них:

  • Научные лаборатории и эксперименты

  • Творческие мастер-классы и художественные занятия

  • Викторины и интеллектуальные игры

  • Спортивные соревнования и квесты

  • Настольные игры и показы мультфильмов

Такой подход позволяет родителям полностью доверить досуг своих детей профессиональным аниматорам, а детям — погрузиться в увлекательное и безопасное пространство развлечений.

Масштабные планы на 2026 год

Wildberries планирует расширять гостиничное направление:

  • Запуск нескольких новых отелей WB Travel в Египте и Турции

  • Создание единой сети фирменных отелей с высоким уровнем сервиса

  • Интеграция опыта e-commerce и туристических услуг для удобства клиентов

По словам представителей РВБ, отельная концепция WB Travel стала логичным продолжением стратегического партнерства с FUN&SUN, которое объединяет:

  • Экспертизу Wildberries в сфере электронной коммерции

  • Опыт FUN&SUN в разработке и внедрении фирменных отельных стандартов

Это сотрудничество позволяет предложить путешественникам новый формат отдыха, совмещающий комфорт, развлечения и простоту бронирования.

Стратегическое партнерство Wildberries и FUN&SUN

Соглашение о сотрудничестве было подписано в сентябре 2025 года. Уже первым результатом совместной работы стала услуга раннего бронирования туров «Зима 2025-26», которая позволяет:

  • Выбрать и забронировать тур онлайн

  • Мгновенно оплатить поездку

  • Получить моментальное подтверждение бронирования

Такой подход демонстрирует, что Wildberries стремится не просто продавать туры, а полностью интегрировать туристические сервисы в экосистему компании, создавая «единое пространство отдыха» для пользователей.

Итог

Выход Wildberries на рынок гостиничных услуг — это не просто расширение бизнеса. Это попытка создать новый стандарт туристического сервиса, где цифровые технологии, удобство онлайн-бронирования и эксклюзивные развлечения сочетаются в одной концепции. Египет и Турция станут первыми странами, где казахстанские и российские туристы смогут оценить инновационный формат отдыха от Wildberries.

