11.01.2026, 07:51

Футболист погиб при попытке сделать селфи на глазах у невесты

Новости Мира 0 552

В Таиланде произошел несчастный случай, который шокировал родных и поклонников молодого спортсмена. Футболист, наслаждаясь отпуском, решил сделать селфи у живописного водопада. Этот момент, который должен был стать красивым воспоминанием, обернулся трагедией: спортсмен сорвался и погиб прямо на глазах у своей невесты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: qeafcofficiel/Instagram
Фото: qeafcofficiel/Instagram

Место происшествия
Инцидент случился на популярной туристической локации, известной своими высокими водопадами и живописными пейзажами. Несмотря на относительно безопасные тропы и смотровые площадки, даже кратковременное пренебрежение осторожностью может обернуться смертельной опасностью.

Реакция свидетелей и близких
Невеста спортсмена стала невольным свидетелем трагедии. По словам очевидцев, она пыталась помочь, но вмешательство было невозможным. Инцидент вызвал сильный шок у туристов и сотрудников туристических объектов, которые прибыли на место сразу после происшествия.

Последствия и расследование
Местные правоохранительные органы начали проверку обстоятельств падения. Ведется сбор свидетельских показаний и изучение записей камер наблюдения. Первоначальные данные указывают на несчастный случай: спортсмен потерял равновесие на влажной и скользкой поверхности, характерной для водопадов в этом регионе.

Память о спортсмене
Футболист был известен своими спортивными достижениями и активной жизненной позицией. Трагическая смерть на отдыхе вызвала многочисленные соболезнования от коллег, друзей и поклонников. В социальных сетях уже появились посты с фотографиями и воспоминаниями о молодом человеке, подчеркнувшие его талант и дружелюбный характер.

Вывод
Этот случай напоминает о том, что даже короткий момент невнимательности на природе может иметь фатальные последствия. Туристы призываются соблюдать осторожность у водоемов и водопадов, особенно в туристических местах с повышенной опасностью скольжения.

