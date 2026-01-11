18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
509.94
593.88
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.01.2026, 13:05

«Сто процентов — пил»: как опытные инспекторы видят пьяного водителя с первого взгляда

Новости Мира 0 708

Бывший сотрудник ГАИ, автор популярного Дзен-канала «Автоэксперт на пенсии», поделился уникальной историей о том, как профессиональные инспекторы ДПС способны моментально определить, употреблял ли водитель алкоголь накануне. По его словам, опыт позволяет «видеть» нетрезвого человека буквально с первого взгляда, даже когда тот уверен в своей трезвости, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Кадр из фильма "Инспектор ГАИ"
Кадр из фильма "Инспектор ГАИ"

Ложное чувство бодрости после сна

Главная опасность утреннего вождения после вечернего застолья — иллюзия трезвости. Многие водители просыпаются с ощущением свежести и готовности к дороге, не подозревая, что организм продолжает перерабатывать алкоголь.

Крепкий спирт выводится гораздо медленнее, чем думают многие, а реакция водителя остаётся замедленной. Субъективные ощущения не соответствуют реальному состоянию организма, создавая опасность для него самого и окружающих.

Запах как основной индикатор

Когда алкоголь расщепляется в организме, образуется ацетальдегид — токсин, который выводится через дыхание и кожу. Ночью обезвоживание усиливает концентрацию этих веществ, а запах становится особенно заметным.

По словам бывшего гаишника, опытные инспекторы мгновенно «ловят» этот аромат, даже если окна автомобиля закрыты, а попытки маскировки с помощью жевательной резинки или духов оказываются малоэффективными.

Внешние признаки, которые не скрыть

Инспекторы оценивают состояние водителя по совокупности факторов:

  • Внешний вид: неопрятная одежда, измятая рубашка, неряшливость или небритость.

  • Поведение: дрожание рук, нервозность, суетливость при предъявлении документов, избегание прямого взгляда.

  • Попытки скрыть следы алкоголя: чрезмерное использование жевательной резинки, одеколона или парфюма только привлекает внимание.

Все эти маркеры позволяют специалистам составить полное впечатление о состоянии человека и выявить нетрезвого водителя с высокой точностью.

Минимизация последствий: что реально помогает

Если количество выпитого было небольшим, есть несколько способов снизить концентрацию алкоголя и неприятные признаки:

  • Обильное питьё воды сразу после пробуждения.

  • Лёгкая физическая активность или контрастный душ.

  • Сытный завтрак с жирными продуктами, способствующий переработке остаточного спирта.

  • Кислые напитки, например морс или чай с лимоном, ускоряют выведение токсинов.

  • Гвоздика и тщательная гигиена полости рта эффективнее жевательной резинки для устранения запаха.

Но автор подчёркивает: эти меры помогут только при символическом количестве алкоголя. После серьёзного застолья безопаснее полностью отказаться от вождения до следующего дня, так как профессионалы ДПС легко определяют состояние водителя по совокупности признаков.

2
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь