Скрытые причины «тихого» роста сахара: почему глюкоза подскакивает даже без сладкого

Повышенный уровень сахара в крови – это не всегда результат переедания конфет или десертов. Иногда глюкоза может расти даже у тех, кто строго контролирует рацион. Разбираемся, какие скрытые факторы влияют на уровень сахара и почему важно следить за здоровьем комплексно, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.
По словам Екатерины Демьяновской, врача лаборатории "Гемотест", питание – лишь один из множества факторов, влияющих на гликемию. На уровень сахара в крови воздействуют гормоны, образ жизни, сон, физическая активность и сопутствующие заболевания.
Когда вы испытываете стресс или регулярно недоспали, организм активирует выработку гормонов кортизола и адреналина. Они сигнализируют печени выбросить накопленную глюкозу в кровь. Результат – повышение сахара даже без употребления сладкого.
Синдром обструктивного апноэ во сне делает клетки организма менее чувствительными к инсулину. Глюкоза усваивается медленнее, что приводит к повышению её уровня в крови.
Редкие и нерегулярные приемы пищи запускают процесс глюконеогенеза – превращения запасов печени в глюкозу. Даже строгая диета не защищает от скачков сахара, если есть большие интервалы между приемами пищи.
Белый хлеб, рис, картофель, макароны и выпечка могут мгновенно превращаться в глюкозу. Эти продукты часто воспринимаются как «не сладкие», но способны повышать уровень сахара так же, как десерты.
Мышцы – основной потребитель глюкозы. Если активность низкая, сахара в крови остается больше, повышается риск ожирения и инсулинорезистентности. Регулярные физические нагрузки помогают «сжигать» лишнюю глюкозу.
ОРВИ, грипп и другие воспалительные процессы увеличивают уровень кортизола в организме, что временно нарушает контроль сахара. Даже кратковременная болезнь может дать заметный скачок гликемии.
Печень регулирует выработку и высвобождение глюкозы. Стеатоз, гепатиты и другие патологии нарушают эти процессы, создавая хронический фон повышенного сахара.
Некоторые эндокринные заболевания поддерживают высокий уровень гликемии. Среди них: повышенная функция щитовидной железы, синдром Иценко–Кушинга, акромегалия и поликистоз яичников.
Некоторые лекарства могут влиять на сахар крови. Кортикостероиды, гормональные препараты, диуретики и часть антидепрессантов способны провоцировать рост глюкозы, даже если рацион строго контролируется.
Снижение чувствительности клеток к инсулину вызывает накопление глюкозы в крови. Недостаток жидкости усугубляет этот эффект, что делает контроль сахара особенно сложным.
Поддержание нормального уровня глюкозы – сложный процесс, зависящий от множества факторов, а не только от рациона. Если высокий сахар обнаружен впервые и без очевидной причины, важно обратиться к врачу. Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения и сохранить здоровье на долгие годы.
