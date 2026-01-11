18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.01.2026, 14:43

Скрытые причины «тихого» роста сахара: почему глюкоза подскакивает даже без сладкого

Новости Мира 0 386

Повышенный уровень сахара в крови – это не всегда результат переедания конфет или десертов. Иногда глюкоза может расти даже у тех, кто строго контролирует рацион. Разбираемся, какие скрытые факторы влияют на уровень сахара и почему важно следить за здоровьем комплексно, сообщает Lada.kz со ссылкой на doctorpiter.ru.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

По словам Екатерины Демьяновской, врача лаборатории "Гемотест", питание – лишь один из множества факторов, влияющих на гликемию. На уровень сахара в крови воздействуют гормоны, образ жизни, сон, физическая активность и сопутствующие заболевания.

1. Стресс и хронический недосып

Когда вы испытываете стресс или регулярно недоспали, организм активирует выработку гормонов кортизола и адреналина. Они сигнализируют печени выбросить накопленную глюкозу в кровь. Результат – повышение сахара даже без употребления сладкого.

2. Нарушения сна и апноэ

Синдром обструктивного апноэ во сне делает клетки организма менее чувствительными к инсулину. Глюкоза усваивается медленнее, что приводит к повышению её уровня в крови.

3. Длительные перерывы между приемами пищи

Редкие и нерегулярные приемы пищи запускают процесс глюконеогенеза – превращения запасов печени в глюкозу. Даже строгая диета не защищает от скачков сахара, если есть большие интервалы между приемами пищи.

4. «Скрытые» быстрые углеводы

Белый хлеб, рис, картофель, макароны и выпечка могут мгновенно превращаться в глюкозу. Эти продукты часто воспринимаются как «не сладкие», но способны повышать уровень сахара так же, как десерты.

5. Малоподвижный образ жизни

Мышцы – основной потребитель глюкозы. Если активность низкая, сахара в крови остается больше, повышается риск ожирения и инсулинорезистентности. Регулярные физические нагрузки помогают «сжигать» лишнюю глюкозу.

6. Инфекции и воспаления

ОРВИ, грипп и другие воспалительные процессы увеличивают уровень кортизола в организме, что временно нарушает контроль сахара. Даже кратковременная болезнь может дать заметный скачок гликемии.

7. Заболевания печени

Печень регулирует выработку и высвобождение глюкозы. Стеатоз, гепатиты и другие патологии нарушают эти процессы, создавая хронический фон повышенного сахара.

8. Гормональные нарушения

Некоторые эндокринные заболевания поддерживают высокий уровень гликемии. Среди них: повышенная функция щитовидной железы, синдром Иценко–Кушинга, акромегалия и поликистоз яичников.

9. Лекарственные препараты

Некоторые лекарства могут влиять на сахар крови. Кортикостероиды, гормональные препараты, диуретики и часть антидепрессантов способны провоцировать рост глюкозы, даже если рацион строго контролируется.

10. Обезвоживание и инсулинорезистентность

Снижение чувствительности клеток к инсулину вызывает накопление глюкозы в крови. Недостаток жидкости усугубляет этот эффект, что делает контроль сахара особенно сложным.

Почему важно комплексное наблюдение

Поддержание нормального уровня глюкозы – сложный процесс, зависящий от множества факторов, а не только от рациона. Если высокий сахар обнаружен впервые и без очевидной причины, важно обратиться к врачу. Ранняя диагностика помогает предотвратить осложнения и сохранить здоровье на долгие годы.

