Ваш Instagram уже не только ваш: в сеть утекли данные 17,5 млн пользователей — что произошло и чем это грозит

В киберпространстве разгорается новый скандал: персональные данные 17,5 млн пользователей Instagram оказались в руках хакеров. Источником данных стала американская компания по кибербезопасности Malwarebytes, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press

Масштабная утечка, о которой заговорили только сейчас

По оценке специалистов, речь идет об одной из самых крупных утечек пользовательских данных, связанных с социальной сетью, за последние годы.

Какие именно данные попали к киберпреступникам

Как уточнили в Malwarebytes, злоумышленники получили доступ к конфиденциальной информации миллионов аккаунтов, включая:

имена пользователей;

номера мобильных телефонов;

адреса электронной почты;

физические адреса проживания;

другие персональные данные, которые могли использоваться при регистрации и настройке профилей.

Эксперты подчеркивают: подобный набор информации представляет особую ценность для киберпреступников, так как позволяет проводить целевые атаки на конкретных людей.

Почему утечка опаснее, чем кажется на первый взгляд

По данным портала Notebookcheck, похищенная база может быть использована не только для рассылки спама. Специалисты предупреждают о более серьезных рисках:

фишинговые атаки , замаскированные под официальные уведомления Instagram;

взлом аккаунтов с последующей сменой паролей;

попытки получить доступ к другим сервисам, где пользователь использует тот же e-mail или номер телефона;

шантаж, подмена личности и социальная инженерия.

Фактически, утекшие данные могут стать инструментом для массовых мошеннических схем.

Утечка произошла раньше, но «всплыла» только сейчас

Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что, по предварительной информации, сама кража данных могла произойти еще в 2024 году. Однако широкая публика узнала о ней лишь в 2026-м, когда база стала доступна третьим лицам.

Это означает, что пользователи могли находиться под угрозой на протяжении нескольких лет, не подозревая об этом.

Первые тревожные сигналы для пользователей

Как отмечают эксперты, косвенным подтверждением утечки стали жалобы пользователей Instagram, которые начали получать:

уведомления о попытках смены пароля;

сообщения о подозрительной активности;

запросы на восстановление доступа, которые они не инициировали.

Подобные сигналы часто указывают на то, что данные аккаунта уже находятся в распоряжении злоумышленников.

Реакция Meta: тишина вместо комментариев

На данный момент представители компании Meta, владеющей Instagram, не подтвердили факт утечки и не выступили с официальными разъяснениями. Ситуация остается без публичных комментариев со стороны корпорации, что лишь усиливает тревогу среди пользователей.

Эксперты по кибербезопасности подчеркивают: отсутствие официальной позиции не означает отсутствия проблемы.

Что это значит для пользователей Instagram

Специалисты рекомендуют всем пользователям социальной сети:

немедленно сменить пароли;

включить двухфакторную аутентификацию;

проверить, не используется ли тот же пароль на других сервисах;

с осторожностью относиться к письмам и сообщениям якобы от имени Instagram.

Масштаб произошедшего показывает: даже крупнейшие цифровые платформы остаются уязвимыми, а безопасность персональных данных по-прежнему во многом зависит от самих пользователей.