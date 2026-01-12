У кого больше шансов дожить до 100 лет — мясоедов или вегетарианцев?

Новое масштабное исследование, проведённое в Китае, показало, что отказ от мяса не всегда повышает шансы дожить до 100 лет. Ученые обнаружили, что люди, включающие мясные продукты в рацион, значительно чаще достигают столетнего возраста по сравнению с теми, кто придерживается полностью растительного питания, сообщает Lada.kz со ссылкой на charter97.
Ранее считалось, что веганские и вегетарианские диеты — залог здоровья и долголетия, однако новые данные заставляют пересмотреть эту точку зрения.
В исследовании приняли участие 5 203 человека старше 80 лет. К 2026 году 1 495 из них отпраздновали столетие, а 3 744 умерли раньше.
После статистической корректировки с учётом физической активности и курения оказалось:
Полные веганы имели на 29% меньше шансов дожить до 100 лет, чем мясоеды.
Вегетарианцы, употребляющие молочные продукты и яйца, уступали мясоедам на 14%.
Даже пескетарианцы, включающие в рацион рыбу, имели меньшую вероятность стать долгожителями.
По словам ведущего автора исследования доктора Сян Гао из Фуданьского университета, причина может крыться в потребности пожилых людей в питательных веществах, которых может не хватать в растительных рационах.
«Рацион, включающий как растительные, так и животные продукты, особенно для людей с недостаточной массой тела, лучше поддерживает шансы дожить до 100 лет», — отмечает доктор Гао.
Исследование показало, что употребление овощей ежедневно крайне важно для долгожителей:
Люди, которые ели овощи каждый день, имели на 84% выше шанс достичь столетнего возраста по сравнению с теми, кто этого не делал.
Таким образом, сбалансированная диета — сочетание мясных и растительных продуктов — остаётся ключом к здоровому старению.
Научные данные выявили, что влияние питания на долголетие зависит от состояния здоровья и телосложения:
Вегетарианцы с нормальным индексом массы тела (BMI) имели шансы дожить до 100 лет, сопоставимые с мясоедами.
Среди людей с избыточной массой тела различия между диетами не были статистически значимыми.
Для участников с недостаточной массой тела ежедневное потребление мяса повышало вероятность дожить до столетнего возраста на 44%.
Таким образом, пожилым людям с низкой массой тела чрезмерное ограничение мяса может быть рискованным.
Хотя растительные диеты приносят пользу сердечно-сосудистой системе, исследования также связывали их с повышенным риском:
инсульта,
желчнокаменной болезни,
депрессии.
Сокращение мяса может снижать нагрузку на организм, но для пожилых людей это может привести к дефициту важных питательных веществ.
Исследователи подчёркивают:
Для долгожителей оптимальна сбалансированная всеядная диета, включающая как растительные, так и животные продукты.
Это особенно важно для людей старше 80 лет с низкой массой тела.
Дальнейшие исследования необходимы для формирования рекомендаций по питанию для самой пожилой части населения.
«Сбалансированный рацион — главный союзник долголетия, а строгие диеты могут быть опасны для здоровья людей старшего возраста», — заключают авторы исследования.
