У кого больше шансов дожить до 100 лет — мясоедов или вегетарианцев?

Новое масштабное исследование, проведённое в Китае, показало, что отказ от мяса не всегда повышает шансы дожить до 100 лет. Ученые обнаружили, что люди, включающие мясные продукты в рацион, значительно чаще достигают столетнего возраста по сравнению с теми, кто придерживается полностью растительного питания, сообщает Lada.kz со ссылкой на charter97.

Фото: кадр YouTube

Ранее считалось, что веганские и вегетарианские диеты — залог здоровья и долголетия, однако новые данные заставляют пересмотреть эту точку зрения.

Результаты исследования: кто доживает до 100 лет

В исследовании приняли участие 5 203 человека старше 80 лет. К 2026 году 1 495 из них отпраздновали столетие, а 3 744 умерли раньше.

После статистической корректировки с учётом физической активности и курения оказалось:

Полные веганы имели на 29% меньше шансов дожить до 100 лет, чем мясоеды.

Вегетарианцы, употребляющие молочные продукты и яйца, уступали мясоедам на 14% .

Даже пескетарианцы, включающие в рацион рыбу, имели меньшую вероятность стать долгожителями.

По словам ведущего автора исследования доктора Сян Гао из Фуданьского университета, причина может крыться в потребности пожилых людей в питательных веществах, которых может не хватать в растительных рационах.

«Рацион, включающий как растительные, так и животные продукты, особенно для людей с недостаточной массой тела, лучше поддерживает шансы дожить до 100 лет», — отмечает доктор Гао.

Важность овощей: растительная часть всё ещё имеет значение

Исследование показало, что употребление овощей ежедневно крайне важно для долгожителей:

Люди, которые ели овощи каждый день, имели на 84% выше шанс достичь столетнего возраста по сравнению с теми, кто этого не делал.

Таким образом, сбалансированная диета — сочетание мясных и растительных продуктов — остаётся ключом к здоровому старению.

Диета и состояние здоровья: индивидуальный подход

Научные данные выявили, что влияние питания на долголетие зависит от состояния здоровья и телосложения:

Вегетарианцы с нормальным индексом массы тела (BMI) имели шансы дожить до 100 лет, сопоставимые с мясоедами.

Среди людей с избыточной массой тела различия между диетами не были статистически значимыми.

Для участников с недостаточной массой тела ежедневное потребление мяса повышало вероятность дожить до столетнего возраста на 44%.

Таким образом, пожилым людям с низкой массой тела чрезмерное ограничение мяса может быть рискованным.

Риски строгого растительного питания

Хотя растительные диеты приносят пользу сердечно-сосудистой системе, исследования также связывали их с повышенным риском:

инсульта,

желчнокаменной болезни,

депрессии.

Сокращение мяса может снижать нагрузку на организм, но для пожилых людей это может привести к дефициту важных питательных веществ.

Вывод: сбалансированная диета — путь к столетию

Исследователи подчёркивают:

Для долгожителей оптимальна сбалансированная всеядная диета , включающая как растительные, так и животные продукты.

Это особенно важно для людей старше 80 лет с низкой массой тела.

Дальнейшие исследования необходимы для формирования рекомендаций по питанию для самой пожилой части населения.