Ученый объяснил, как мощный взрыв на Солнце повлияет на Землю

В начале января 2026 года на Солнце произошел мощный взрыв, который привлек внимание ученых и специалистов в области космических исследований. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор Натан Эйсмонт, в интервью aif.ru рассказал, какое влияние такие события могут оказывать на Землю и человека, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Взрывы на Солнце: что это такое

Ученый объяснил, что на Солнце происходят различные природные явления, среди которых особое место занимают мощные вспышки и выбросы плазмы из короны Солнца.

Вспышки в короне — это резкие выбросы энергии, которые сопровождаются выбросом высокоэнергетической плазмы.

Сгустки плазмы (так называемые корональные выбросы) могут двигаться в сторону Земли, создавая на ее пути магнитные возмущения.

Если такие сгустки достаточно мощные, они способны вызвать на нашей планете магнитную бурю — явление, влияющее на геомагнитное поле Земли.

Магнитные бури и их влияние на человека

Эйсмонт отметил, что магнитные бури действительно могут оказывать воздействие на здоровье человека, однако это касается лишь небольшой группы людей, чувствительных к изменениям магнитного поля.

Чаще всего на состояние человека влияет общее самочувствие и восприимчивость к стрессу.

Симптомы могут проявляться как головные боли, раздражительность или нарушения сна, но это наблюдается у меньшинства людей, подчеркнул ученый.

Опасны ли солнечные вспышки?

Несмотря на впечатляющую силу событий на Солнце, ученый заверил, что для человечества они не представляют прямой угрозы:

Вспышки на Солнце — это регулярное природное явление , которое происходит циклично и является частью естественной активности нашей звезды.

Опасность для здоровья или жизни людей от солнечных взрывов отсутствует, если речь не идет о воздействии на технические системы или спутники.

Недавний солнечный взрыв 8 января

8 января 2026 года Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН зафиксировала мощный взрыв на Солнце.

Событие произошло в середине дня и было зафиксировано с помощью коронографов .

Источник взрыва находился на обратной стороне Солнца , поэтому его не могли наблюдать спутники, ориентированные на ближнюю сторону планеты.

Несмотря на мощность, данный взрыв не представлял угрозы для Земли и человечества.

Итог

Солнечные вспышки и выбросы плазмы — естественные процессы на нашей звезде, которые могут вызвать магнитные бури на Земле. Однако их влияние на здоровье человека ограничено и проявляется лишь у небольшого числа чувствительных людей. Современные системы наблюдения и прогнозирования позволяют ученым отслеживать такие события и минимизировать возможные последствия для технологий и инфраструктуры.